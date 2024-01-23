تراجع سعر البيتكوين دون مستوى 40 ألف دولار يتسبب في تصفيات فاقت 230 مليون دولار

شهد سعر البيتكوين (BTC) تراجع حاد إلى ما دون مستوى 40 ألف دولار يوم أمس الاثنين، وهي أول مرة منذ مطلع ديسمبر، وذلك تحت وطأة تدفقات كبيرة خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، مما أسهم في تدهور قيمة العملة.

خلال 24 ساعة الماضية، شهد السوق تصفية لصفقات بقيمة تتجاوز 236 مليون دولار، شملت صفقات شراء بلغت قيمتها 208 ملايين دولار.

في وقت كتابة هذا المقال، تتداول عملة البيتكوين عند مستوى 39900 دولار، وهو سعر مشابه تقريبا للذي سُجل للمرة الأخيرة في 2 ديسمبر 2023.

وبحسب موقع “Coinglass”، خلال 24 ساعة الماضية، تمت تصفية أكثر من 90,000 متداول.

سُجلت أكبر تصفية في منصة التداول “Bybit”، في صفقة BTC/USD بقيمة 5 مليون دولار.

تأرجحت عملة البيتكوين في مسار هبوطي منذ الموافقة على تداول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في البورصات الأمريكية في 10 يناير.

على الرغم من أن الصناديق الجديدة جذبت مليارات الدولارات من التدفقات الداخلة، فإن تأثيرها الإيجابي تم إبطاله إلى حد كبير بفعل التدفقات الخارجة الضخمة من “Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)”.

بعد تحولها إلى صندوق استثمار متداول، تمكنت أسهم GBTC من استعادة خصم أسهمها إلى مستوى التكافؤ مع قيمتها الأساسية في البيتكوين، مما أدى إلى تحقيق أرباح لافتة لبعض المستثمرين السابقين.

الآن، يقوم العديد من هؤلاء المستثمرين بسحب استثماراتهم، مما يضطر “Grayscale” إلى بيع أكثر من 500 مليون دولار من البيتكوين يوميا لاسترداد أسهم المستثمرين.

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