العوامل الرئيسية التي تقف وراء التراجع الأخير في قيمة وسعر البيتكوين

بالنظر لسوق العملات الرقمية المشفرة، نرى انخفاض ملحوظ في قيمة سيد العملات الرقمية البيتكوين، حيث تراجع السعر إلى أدنى مستوياته اليومية عند 39,494.65 دولار.

هذا التراجع أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للبيتكوين إلى 780 مليار دولار، مع تسجيل حجم تداول يصل إلى 30 مليار دولار خلال 24 ساعة.

وبحسب آخر التحديثات، شهدت البيتكوين تعافي طفيف، إذ بلغت قيمتها حوالي 40,032.31 دولار، لكن الفترة الممتدة على مدار 24 ساعة كشفت عن تقلبات حادة في الأسعار، حيث تراوح التقلب السعري ما بين 39,494.65 و41,269.88 دولار.

يمكن تفسير هذا التراجع في قيمة البيتكوين بشكل كبير لعمليات السحب الكبيرة من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF).

تجدر الإشارة إلى أن Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) شهدت خروج قياسي بقيمة 640 مليون دولار في يوم واحد، مما يعد أكبر تدفق خارجي حتى الآن، وقد وصل إجمالي المبلغ المسحوب حتى الآن إلى 3.45 مليار دولار.

هذا الاتجاه تم تسليط الضوء عليه من قبل محلل الكريبتو “جيمس سيفارت”، من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، أشار المحلل “هولجر زشابيتز” إلى تناقص الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والذي يتزامن أيضا مع انخفاض مستوى الارتباط بين البيتكوين وأسهم التكنولوجيا، والذي بلغ أدنى مستوياته عند 0.3 في الأسبوع الماضي.

الأجواء السلبية في السوق كان لها تأثير ملموس، حيث أثارت تصريحات النقاد البارزين موجة من التشاؤم.

صرح “بيتر شيف”، المعروف بنقده الشديد للبيتكوين، بتوقعاته الهبوطية، مركزا بشكل خاص على صندوق “ProShares Bitcoin Strategy ETF”، الذي يتتبع العقود الآجلة للبيتكوين والذي شهد انخفاض يزيد عن 50٪ خلال أكثر من عامين منذ إطلاقه في أكتوبر 2021.

وأشار “شيف” إلى احتمالية أن تواجه صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى مصيرا مماثلا.

في الختام، علق “جيم كريمر”، وهو شخصية مشهورة في القطاع المالي، على الوضع بتصريح مقتضب جاء فيه:

البيتكوين يواجه صعوبة ومحنة قوية.

معبرا بذلك عن وجهة نظره حول الصعوبات التي قد تواجهها العملة الرقمية المشفرة الرائدة.

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