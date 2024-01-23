ترقب خروج كمية كبيرة من البيتكوين من قبل منصة Mt Gox: تداعيات محتملة على سعر البيتكوين

من المحتمل أن تبدأ منصة تداول العملات الرقمية المشفرة المتعثرة Mt Gox في توزيع مدفوعات البيتكوين لبعض دائنيها قريبا، وذلك وفقا لمصادر على منصة Reddit.

على الرغم من أن Mt Gox قد أرجأت السداد لمدة عام إضافي حتى أكتوبر 2024، فإن بعض الدائنين الذين قدموا بياناتهم بالفعل قد يستلمون مدفوعات البيتكوين في غضون الشهرين المقبلين.

سداد البيتكوين من Mt Gox:

أرسلت منصة تداول العملات الرقمية Mt Gox رسائل بريد إلكتروني للدائنين تؤكد على ملكية حساباتهم والتحقق من هويتهم من خلال منصة تبادل العملات المشفرة أو الوصي المختار مسبقا كعنوان دفع للـ BTC/BCH، حسب ما أوردته مصادر على Reddit.

حذر “مينداو يانغ”، مؤسس بروتوكول العملات المستقرة اللامركزية “dForce Network”، في منشور على منصة X، من أن توزيع البيتكوين من Mt Gox قد يؤثر على السوق في الشهرين القادمين.

وأشار إلى أن الدائنين قد يبدؤون في بيع كميات كبيرة من البيتكوين، تصل إلى 200,000 BTC، بالإضافة إلى 600,000 BTC التي فُقدت سابقا، وهذا بالتزامن مع إعادة تسعير GBTC بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

وأضاف “يانغ”:

ستؤدي عملية خفض سعر البيتكوين إلى النصف ديناميكيات عرض مثيرة للاهتمام في الأشهر المقبلة، حيث يُقلص العرض السنوي بمقدار 160,000 عملة.

وأخبرت المنصة المنهارة بأنه وللحصول على السداد بـ BTC/BCH، يجب أن يكون حساب الدائنين نشط.

الحسابات المعطلة أو المجمدة قد لا تكون مؤهلة للحصول على السداد.

في ديسمبر 2023، أفاد الدائنون بأنهم تلقوا تعويضات بالين الياباني في حسابات بايبال الخاص بهم، ويستمر السداد حاليا بالدولار.

وفقا لبيانات “TokenUnlocks”، تمتلك Mt Gox حاليا أكثر من 137,800 عملة بيتكوين بقيمة 5.5 مليار دولار، والإجمالي يبلغ 162,105 بيتكوين بقيمة 6.5 مليار دولار.

التوقعات متخوفة من ضغط البيع:

تتباين آراء الخبراء حول تأثير سداد البيتكوين من قبل Mt Gox.

بينما يعتقد البعض أن السداد سيتم على مدار عدة أشهر، يرى آخرون أنه قد يحدث فورا.

وأوضح “يانغ”:

من المتوقع أن يكون ضغط البيع محدود نسبيا، نظرا لأن العديد من الديون تم بيعها على مر السنين الماضية وأن الأسعار قد انعكست بالفعل على السوق.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3% خلال 24 ساعة الماضية، ويتداول حاليا عند 39,981 دولار.

السعر يتأرجح بين 39,450 دولار و41,242 دولار خلال نفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم التداول بنسبة 120%، مما يدل على ازدياد اهتمام المتداولين بالبيتكوين.

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