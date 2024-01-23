تورط منصة FTX في نزيف رأس المال من صندوق Grayscale Bitcoin Trust!

الخبر الذي يقبع تحت المجهر حاليا هو أن منصة تداول العملات الرقمية المشفرة المنهارة FTX هي المحرك الرئيسي للتدفقات الكبيرة الخارجة من صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) هذا الشهر، الأمر الذي قد يكون له دور في التراجع الحاد لسعر البيتكوين (BTC).

وفقا للتقرير الأخير من “CoinDesk”، والذي جاء فيه أن إفلاس FTX قاد عمليات بيع بقيمة تقارب المليار دولار من GBTC، وذلك عقب تحول الصندوق إلى صندوق استثمار البيتكوين المتداول وحصوله على موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية.

يستند هذا التقرير إلى بيانات تمت مراجعتها بدقة، بالإضافة إلى معلومات من مصادر مطلعة تفيد بأن منصة FTX قامت ببيع حوالي 22 مليون سهم من GBTC.

وفقا لوثائق يعود تاريخ ظهورها لأوائل نوفمبر، كانت FTX تمتلك 22.3 مليون سهم من GBTC بقيمة 597 مليون دولار اعتبارا من 25 أكتوبر.

وقد ارتفعت قيمة هذه الأسهم إلى 798 مليون دولار مع تحسن سعر البيتكوين.

هذا الارتفاع في قيمة السهم يُعزى إلى سببين:

أولا، الزيادة في سعر البيتكوين من حوالي 34,500 دولار في 25 أكتوبر إلى 40,000 دولار حاليا.

وثانيا، إغلاق الخصم الطويل الأمد بين قيمة أسهم GBTC والقيمة الأساسية لممتلكات البيتكوين للصندوق، عقب موافقة الجهات التنظيمية وتحوله إلى صندوق ETF.

نتيجة لذلك، أصبح الحاملون الكبار لـ GBTC، مثل FTX، مدفوعين لجني الأرباح.

في اليوم الأول من التداول كصندوق ETF، بلغت قيمة ملكية FTX في الصندوق 900 مليون دولار.

مع ذلك، يؤكد “جيمس سيفارت” محلل ETF في “بلومبيرغ” أن عمليات بيع FTX كانت دون المليار دولار.

في سياق متصل، قامت شركة “Alameda Research”، الشركة الشقيقة لـ FTX، برفع دعوى قضائية ضد “Grayscale” بسبب رسوم الإدارة المرتفعة، لكنها أسقطت الدعوى بعد بيع حصتها في GBTC.

يُعد الانخفاض في قيمة كل من FTX و Alameda نقطة تحول هامة في مسار البيتكوين، حيث سجل سعر البيتكوين أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 15500 دولار في نوفمبر 2022.

وقد ساهمت الإثارة حول موافقات صناديق الاستثمار المتداولة ونجاح Grayscale في المحاكم ضد الجهات التنظيمية الأمريكية SEC في دعم ارتفاع سعر البيتكوين خلال العام التالي.

مع ذلك، منذ الموافقة على GBTC كصندوق ETF، شهدت شركة Grayscale تدفقات خارجية بقيمة تقارب 3 مليار دولار، بما في ذلك 590.4 مليون دولار في يوم الجمعة وحده.

تُظهر البيانات المتاحة عمليات بيع واسعة لعملة البيتكوين من قبل شركة Grayscale، حيث ترسل عناوين البلوكشين التابعة لها آلاف العملات إلى كوين بيس يوميا وهو ما يمكن القول بأنه السبب الرئيسي المحتمل لتراجع سعر البيتكوين حاليا في وقت النشر.

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