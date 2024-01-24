سعر البيتكوين يقاوم للعودة فوق مستوى 40 ألف دولار وضغط البيع مستمر من شركة “Grayscale”

في تطورات حديثة في سوق العملات الرقمية المشفرة، قامت شركة “Grayscale Investments” بخطوة استراتيجية بإيداع 15,222 عملة بيتكوين، بقيمة تقارب 588.5 مليون دولار، في خدمة “Coinbase Prime”.

هذا التحرك يمثل جزء من نمط أكبر للشركة، حيث بلغ إجمالي البيتكوين المحول من قبل “Grayscale” إلى منصة “Coinbase Prime” حوالي 79,213 بيتكوين، أي ما يعادل تقريبا 3.27 مليار دولار.

هذه العمليات تأتي في إطار إدارة صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF).

تُظهر البيانات الصادرة عن “Arkham” أن إجمالي ممتلكات البيتكوين لدى “Grayscale” تبلغ حاليا 535,755 بيتكوين، بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 20.68 مليار دولار.

في هذا السياق، أدلى “جوريان تيمر”، المدير التنفيذي لشركة “فيديليتي”، بتقييمه للوضع، متوقعا استمرار التقلبات في سوق البيتكوين.

يرى “تيمر” أن الموافقة الأخيرة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، على الرغم من كونها معلما مهما للقبول العام للعملات المشفرة، قد تساهم أيضا في تعزيز التقلبات في السوق.

في تطور ملفت، انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى ما دون مستوى 39,000 دولار.

على الرغم من الاضطراب الحالي في السوق، يحافظ بعض المحللين على تفاؤلهم بشأن مستقبل البيتكوين.

شارك “مايك نوفوغراتز”، الشخصية البارزة في عالم العملات المشفرة، مؤخرا توقعاته الإيجابية للبيتكوين في العام 2024.

يختلف “نوفوغراتز” عن بعض محللي السوق الذين يتبنون موقفا هبوطيا، متوقعا ارتفاع في قيمة البيتكوين في وقت لاحق من هذا العام.

يعتقد “نوفوغراتز” أن الاستثمارات قد تتجه نحو صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، خاصة “BTCO”، مما قد يسهم في رفع سعر البيتكوين.

ويشير “نوفوغراتز” إلى إمكانية وصول هذه الصناديق لمجموعة واسعة من المستثمرين.

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