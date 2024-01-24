هيئة SEC توضح خبايا حادثة النشر المزيفة السابقة لتغريدة صندوق ETF البيتكوين

في بيان صادر عن هيئة SEC، أفادت من خلاله الهيئة بأن أن تقنية المصادقة متعددة العوامل (MFA) لحسابها X تم تعطيله قبيل بث الإعلان الزائف في بداية هذا الشهر، والمتعلق بالموافقة الرسمية على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين الفوري.

تم تحديد تاريخ الحادث في 9 يناير 2024، حيث شهد حساب هيئة “SEC” على منصة X نشر غير مصرح به ومفاده الموافقة على صناديق الاستثمار في البيتكوين قبل الموعد الرسمي.

التفاصيل الأولية تشير إلى تنفيذ هجوم مبادلة بطاقة SIM، حيث أوضحت SEC عبر بيان لمتحدثها في 22 يناير أن جهة غير مصرح بها استولت وسيطرت على رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب من خلال هذا الهجوم.

تسمح هذه التقنية بنقل رقم هاتف إلى جهاز آخر دون إذن من صاحبه الأصلي.

أكدت الهيئة أن الوصول إلى رقم الهاتف تم عبر شركة الاتصالات، وليس نظامها الداخلي، وما زالت تفاصيل الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق.

يُذكر أن تقنية المصادقة متعددة العوامل على حساب هيئة “Sec” قد تم تعطيله في يوليو 2023 بناء على طلب الموظفين بسبب مشاكل الوصول.

وظل على تلك الحالة حتى إعادة تنشيطه بعد اكتشاف اختراق الحساب.

حاليا، تم تفعيل المصادقة الثنائية على جميع حسابات الهيئة.

وأكدت هيئة SEC أنها لا تستخدم منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن قراراتها، وأن هذه المنشورات تعزز فقط الإعلانات المنشورة على موقعها الرسمي.

وتعهدت الهيئة بتقديم تحديثات مستمرة حول الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بحسابات التواصل الاجتماعي.

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