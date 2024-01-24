تباين الآراء بشأن الموافقة المحتملة من هيئة SEC على صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم

ألقت “إليانور تيريت” مراسلة “فوكس نيوز”، الضوء على الآراء المتفاوتة بين المحللين والمتابعين بشأن الموافقة المحتملة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بإلايثيريوم.

من جهة، يبدي بعض المحللين تفاؤل، معتبرين أن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين قد تفتح الباب أمام المنتجات المعتمدة على الإيثيريوم، ربما في أواخر الصيف من العام الجاري.

من جهة أخرى، ينظر آخرون إلى موقف الهيئة بشكل أكثر تشككا مشيرين إلى وجود مقاومة كبيرة داخل الهيئة نفسها لهذه الفكرة.

تناقض الآراء:

أخبرت “تيريت” أن أحد الشركات التي حظيت بالفعل على الموافقة بشأن صندوق استثمار البيتكوين المتداول، تتوقع قبول الهيئة لـ ETF الايثيريوم وأنها مسألة وقت وحسب.

بالمقابل، تعبر شركة أخرى مصدرة لـETF البيتكوين عن توقعات أقل تفاؤلا، مشيرة إلى وجود مقاومة داخلية للفكرة.

تتوقع شركة أخرى لديها ETF البيتكوين أيضا أن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثريوم والتقدم الذي أحرزته “BlackRock” قد يمهد الطريق لإطلاق صناديق إيثريوم المتداولة بحلول نهاية الصيف.

وبالنظر إلى موقف رئيس الهيئة، “غاري جينسلر”، تجاه تصنيف الايثيريوم كأوراق مالية محتملة، يشير العديد من المحللين إلى التعقيدات الناجمة عن تصنيف هيئة تداول السلع الآجلة للإيثريوم كسلعة والتطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بعملة الريبل XRP.

من جانبها، تؤكد “هيستر بيرس”، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على أهمية تطبيق المعايير بشكل متسق على هذه المنتجات، مشابهة لتلك المطبقة على المنتجات المماثلة.

موقف شركة “جي بي مورغان”:

في السياق ذاته، يعبر محللو “جي بي مورغان”، بقيادة العضو المنتدب “نيكولاوس بانيجيرتسوغلو”، عن شكوكهم في مذكرة للعملاء بتاريخ 18 يناير، حول احتمالات موافقة الهيئة على صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم، معتبرين الفرص أقل من 50% نظرا للمخاوف التنظيمية والقضائية.

في ختام التقرير، تبقى الأنظار متجهة نحو هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تستمر في التداول بشأن قراراتها المتعلقة بصناديق الإيثريوم، حيث ينتظر المشاركون في السوق بلهفة أدلة واضحة من الهيئة في الأشهر المقبلة.

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