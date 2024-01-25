عملة الايثيريوم تفقد المزيد من المكاسب والبيتكوين يقاوم للعودة لمستوى 40 ألف دولار

في الفترة الأخيرة جرى تحول كبير في أداء العملات الرقمية الرئيسية.

عملة الايثيريوم التي تعد واحدة من العملات المشفرة الرائدة في السوق، محت مكاسبها المتراكمة على مدى فترات طويلة.

تُظهر الرسوم البيانية لزوج ETH/USD انخفاض حاد في القيمة من الذروة المحققة في وقت سابق، مما يثير الشكوك حول استدامة نمو سعر العملة.

يشير هذا التراجع الكبير إلى تردد المستثمرين والمتداولين نحو الاستثمار في سوق الكريبتو.

ربما بسبب الأداء الضعيف الذي أظهرته عملة الايثيريوم مؤخرا.

هذا النقص في الجاذبية وعدم القدرة على بدء التعافي يسلط الضوء على ضعف الايثيريوم في الفترة الحالية.

من الناحية الفنية، كسرت عملة الايثيريوم ما كان يُعتبر سابق مستوى دعم قوي عند حوالي 2350 دولار.

تم النزول عن هذه النقطة، التي كانت في السابق نقطة جذب للمشترين، مما أدى إلى تسلسل الأحداث السلبية حيث تسعى عملة الايثيريوم لإيجاد دعم جديد في الوقت الراهن (في وقت نشر المقالة).

يُعد مستوى الدعم الأساسي التالي حوالي 2175 دولار، حيث من المحتمل أن يظهر المشترون لوقف التراجع والانخفاض.

على الجانب الآخر، أي محاولات للتعافي ستواجه مقاومة عند حوالي 2338 دولار، وهو المستوى الذي يمثل الآن الحد الأدنى لما كان يُعد نطاق توطيد قبل الانخفاض.

الإغلاق فوق هذا المستوى بحجم تداول كبير قد يشير إلى فترة راحة مؤقتة من ضغوط البيع، ولكن المقاومة الأعلى المحددة سابقا عند حوالي 2500 دولار تظل تحدي كبير للايثيريوم وإمكانية حفاظه على الزخم الصعودي.

فيما يتعلق بالبيتكوين (BTC)، فإن العملة تظهر مقاومة ومحاولة للعودة لمستوى 40,000 دولار.

تكشف التحليلات الأخيرة لتشكل الشموع أن البيتكوين قد تواجه نقطة تحول، إما لتأكيد الاتجاه الهبوطي أو لبدء انتعاش كبير.

يُظهر الرسم البياني تراجع في سعر البيتكوين، حيث فقدت العملة الرئيسية موطئ قدمها في مستويات الأسعار الأعلى.

تُشير الشموع الأخيرة إلى انعكاس محتمل مع تحرك السعر حول نقطة دعم رئيسية عند حوالي 37,000 دولار.

الاستقرار فوق هذه النقطة قد يجدد الاهتمام بالشراء، مما قد يدفع السعر نحو مستوى المقاومة القريب عند 41,000 دولار.

استعادة هذا المستوى مهم لإبطال التوقعات الهبوطية وقد يشير إلى انعكاس في الاتجاه.

تبرز مستويات المقاومة العليا عند 43,000 دولار و 46,000 دولار كحواجز رئيسية يجب على البيتكوين اختراقها لتعزيز إمكانية التعافي.

تحقيق هذه المعالم قد يحسن معنويات السوق بشكل إيجابي ويثير موجة من التفاؤل بين المستثمرين.

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