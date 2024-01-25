دليلك الشامل لاستخدام منصة Bitget

يعد سوق العملات الرقمية المشفرة من الأسواق المتسارعة النمو وشديدة التغير والبقاء فيها للأفضل والذي يقدم خدمات تنافسية طبعا دون إهمال الجانب الأمني وعامل الشفافية.

من بين الشركات التي برزت في الفترة الأخيرة والتي تعد أحد الخيارات الموثوقة لتداول العملات الرقمية نجد منصة Bitget.

فيما يلي دليل شامل لفهم واستخدام منصة Bitget بكفاءة:

نظرة عامة على Bitget:

Bitget هي منصة لتداول للعملات المشفرة تأسست في العام 2018.

تعد واحدة من أكبر المنصات في هذا المجال على مستوى العالم، مع حجم تداول يومي يصل إلى مليارات الدولارات وأكثر من مليون مستخدم.

تعتبر منصة Bitget واحدة من المنصات الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية.

تتميز Bitget بواجهة استخدام سهلة وتقدم مجموعة متنوعة من أدوات التداول لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

في مايو 2022، حصلت BitKeep، التي تم دمجها لاحقا مع Bitget، على تمويل بقيمة 15 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة A، وفي مارس 2023، أعادت تسمية علامتها التجارية إلى محفظة Bitget ورحّلت موقعها الإلكتروني إلى web3.bitget.com، وصلت المحفظة إلى أكثر من 10 مليون مستخدم عالمي بحلول أبريل 2023.

هذا التوسع يعكس النجاح المتزايد للشركة في مجال تداول العملات المشفرة ويبرز دورها المتنامي في هذا القطاع.

البدء في تداول العملات الرقمية على منصة Bitget

تسجيل الحساب:

لبدء استخدام Bitget، يجب أولا تسجيل حساب.

تتضمن عملية التسجيل إدخال معلومات أساسية وإنشاء كلمة مرور قوية.

خيارات التسجيل:

تقدم المنصة خيارات متعددة للتسجيل بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

عملية التحقق من الهوية (KYC):

لضمان الأمان والامتثال للوائح، تتطلب Bitget من المستخدمين إكمال عملية التحقق من الهوية.

تسجيل الدخول:

بعد التحقق، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول وبدء استكشاف خيارات التداول المتاحة.

كيفية شراء العملات الرقمية على منصة Bitget:

شراء العملات الرقمية باستخدام العملات الورقية:

يمكن لمستخدمي Bitget شراء العملات الرقمية مباشرة باستخدام العملات الورقية من خلال خيارات دفع متعددة.

شراء العملات الرقمية باستخدام العملات الرقمية:

تتيح المنصة أيضا تبادل العملات الرقمية الحالية بعملات رقمية أخرى.

التداول بين الأفراد (P2P)

يُعد التداول P2P خيارا للمستخدمين الذين يفضلون التفاعل المباشر وهو ما توفره منصة Bitget.

وضع صفقتك الأولى:

أنواع الطلبات

طلب السوق: تنفيذ الطلب فورا بأفضل سعر متاح.

– طلب الحد: تحديد سعر معين للشراء أو البيع

طلب الإشعار: تنفيذ الطلب عند وصول السعر إلى نقطة محددة.

طلب وقف الخسارة: تحديد حد للخسائر في حالة تحرك السوق بشكل غير متوقع.

تحديد حد للخسائر في حالة تحرك السوق بشكل غير متوقع. طلب وقف الخسارة المتنقل: متابعة تحركات السوق وتعديل نقطة وقف الخسارة وفقا لذلك.

التداول الفوري:

يسمح التداول الفوري بشراء وبيع العملات الرقمية على الفور، مما يوفر سيولة عالية وتنفيذ سريع للطلبات.

تداول العقود الآجلة:

توفر منصة Bitget تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية، حيث يمكن للمستخدمين تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية، وهي أداة تسمح بالمضاربة على تحركات أسعار العملات الرقمية.

مخاطر تداول العقود الآجلة

ينطوي تداول العقود الآجلة على مستوى عال من المخاطر ويتطلب فهما جيدا للسوق وأدوات التحكم في المخاطر.

التداول بنسخ الصفقات:

نسخة الصفقة بنقرة واحدة

يمكن لمستخدمي منصة Bitget نسخ صفقات المتداولين الناجحين بنقرة واحدة، وهو ما يوفر فرصة للتعلم من الخبراء.

مخاطر نسخ الصفقات

على الرغم من فوائده، يجب على المستخدمين أن يدركوا المخاطر المرتبطة بنسخ صفقات الآخرين وأن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية بحكمة.

في الختام:

في ختام هذه الرحلة الشاملة داخل عالم منصة Bitget، نأمل أن نكون قد قدمنا رؤية واضحة ومعمقة حول كيفية استخدام هذه المنصة المتطورة لتداول العملات الرقمية.

تبرز Bitget كأداة قوية وموثوقة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات والميزات التي تلبي احتياجات المتداولين المبتدئين والخبراء على حد سواء.

من خلال الالتزام بالأمان وتوفير خيارات تداول متنوعة، تثبت Bitget أنها منصة رائدة ومناسبة لمن يرغب في استكشاف فرص العملات الرقمية بكل ثقة وكفاءة.