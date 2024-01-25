هيئة SEC الأمريكية تؤجل اتخاذ القرار بشأن صندوق ETF الايثيريوم التابع لشركة “BlackRock”

قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تأجيل قرارها بشأن مقترح صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) الخاص بالايثيريوم من شركة BlackRock.

قرار التأجيل يعد من أبرز الأحداث في سوق الكريبتو في الساعات الأخيرة.

أعلنت الهيئة عن تأجيل القرار لمدة أطول، مما يبرز الحاجة لمزيد من الوقت للتدقيق في التغييرات المقترحة على القواعد.

أكدت “شيري هايوود”، السكرتيرة المساعدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، في الوثيقة الرسمية أن الهيئة تحتاج إلى فترة أطول لتقييم التغييرات المقترحة، محددة 10 مارس 2024 كتاريخ نهائي لإصدار قرار إما بالموافقة أو الرفض.

من جانبها، تقدمت شركة “BlackRock”، التي تعد أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم حيث تدير مبلغ يتجاوز 9.1 تريليون دولار، بطلب للحصول على موافقة لـ “iShares Ethereum Trust” في ديسمبر 2023 من خلال “ناسداك”.

يمثل هذا التأجيل الأول ضمن الفترة القانونية الممتدة لـ 240 يوم التي تمتلكها الهيئة لاتخاذ قرارها.

تشمل الجهات الأخرى التي تقدمت بطلبات للحصول على صناديق ETF الفورية للايثيريوم شركات مثل:

VanEck، ARK 21Shares، Fidelity، Invesco Galaxy، Grayscale، وHashdex

مع تواريخ نهائية محددة لكل منها تتراوح بين مايو ويوليو 2024.

تأتي هذه الخطوة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرا على إدراج 11 صندوق متداول للبيتكوين في الأسواق الأمريكية، وهو إنجاز ينهي عقدا من الانتظار.

كل الشركات المتقدمة لصناديق ETF الايثيريوم كانت قد أدرجت بالفعل صناديق ETF البيتكوين الخاصة بها.

بعد أسبوعين من الإدراج، أظهر صندوق ETF البيتكوين من “BlackRock” تدفقات داخلية متميزة، بينما يشهد صندوق “Grayscale Bitcoin Trust”، وهو صندوق مغلق، تدفقات خارجة.

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