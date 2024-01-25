إليك مقدار ما تحتفظ به شركة تسلا من بيتكوين في 2024

في تقريرها المالي الأخير، أعلنت شركة “تسلا”، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، عن إيرادات إجمالية بلغت 25.2 مليار دولار وأرباح تشغيلية بقيمة 2.1 مليار دولار، مع الإشارة إلى أنها لم تجرِ أي معاملات بيع أو شراء لعملة البيتكوين خلال هذا الربع.

تحتفظ شركة “تسلا” بمكانتها في سوق العملات المشفرة، حيث تمتلك حاليا 9,720 بيتكوين.

بدأت “تسلا” رحلتها في عالم البيتكوين في فبراير 2021 تحت إشراف الرئيس التنفيذي “إيلون ماسك”، باستثمار 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة الرئيسية، مما ساهم في ارتفاع قيمة البيتكوين بشكل ملحوظ.

قامت شركة “تسلا” بعد ذلك ببيع جزء من البيتكوين لاختبار سيولة السوق، وبحلول نهاية العام، بلغت قيمة ممتلكاتها المتبقية من البيتكوين حوالي 1.99 مليار دولار.

في يوليو 2022، قامت شركة “تسلا” بخطوة استراتيجية حاسمة ببيع 75% من ممتلكاتها من البيتكوين، مما أضاف 936 مليون دولار إلى احتياطياتها النقدية.

على الرغم من استقرار احتياطيات “تسلا” من البيتكوين، فقد أظهر الأداء الربع سنوي للشركة نتائج متباينة.

شهد الربع الرابع زيادة متواضعة بنسبة 1% في إيرادات السيارات مقارنة بالعام السابق، ولكن ربحية السهم وإجمالي الإيرادات كانت أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى انخفاض قيمة سهم الشركة في فترة ما بعد التداول.

تكشف الميزانية العمومية لشركة تسلا عن تنوع في محفظتها الرقمية، تشمل النقد والسندات وأسهم شركات أنظمة الطاقة الشمسية، مما يدل على استراتيجية متنوعة تتجاوز مجرد بيع السيارات.

سجلت إيرادات قطاع توليد الطاقة وتخزينها نموا بنسبة 10%، بينما ارتفعت إيرادات الخدمات والإيرادات الأخرى بنسبة 27%، مما يبرز توسع أعمال شركة تسلا.

ومع ذلك، انخفض إجمالي الربح بنسبة 23%، وتراجع الدخل التشغيلي بنسبة 47%، مما يعكس التحديات في البيئة الاقتصادية التنافسية.

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