هل سيتفوق البيتكوين على الذهب في 2024 خاصة في حالة زيادة حجم تداول ETF البيتكوين؟

يواجه سعر البيتكوين تقلبات ملحوظة في الوقت الحالي، حيث يتذبذب السعر مابين 38,000 و 40,000 دولار.

هذا النطاق يظهر شبه استقرار في نمط تداول العملة الرقمية.

ومع ذلك، شهدت البيتكوين اتجاه هبوطي ملحوظ، مع انخفاض أكثر من 10٪ في الأسبوع الماضي و5٪ في آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تراجعها دون مستوى الدعم الحاسم البالغ 40,000 دولار.

على الجانب الآخر، شهد حجم تداول البيتكوين ارتفاع ملحوظ بأكثر من 65% في آخر 24 ساعة، مسجل 31 مليار دولار.

هذه الزيادة تعكس الاهتمام المتزايد بالبيتكوين.

حاليا، تحتفظ البيتكوين بالمرتبة الأولى في CoinMarketCap بقيمة سوقية تبلغ 764 مليار دولار، وعرض تداول يقترب من الحد الأقصى المحدد البالغ 21 مليون بيتكوين.

على صعيد صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، فقد شهدت هذه الأخيرة حجم تداول ملحوظ على الرغم من انخفاض أسعار البيتكوين.

وصل حجم التداول اليومي لهذه الصناديق إلى أكثر من 2 مليار دولار، مع مساهمة مهمة من Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، التي تمثل أكثر من نصف هذا الحجم.

وفي التطورات الأخيرة، أضاف صندوق “iShares Bitcoin Trust”، الذي تديره شركة “BlackRock” ما مقداره 4,808 بيتكوين من “Coinbase Prime”، مما يزيد إجمالي ممتلكات الشركة إلى 33,431 وحدة بقيمة تقارب 1.33 مليار دولار.

على الرغم من النشاط الكبير في صناديق الاستثمار المتداولة، فإن سعر البيتكوين لم يرتفع، واستمر في التداول بالقرب من مستوى 40,000 دولار.

يواجه المستثمرون والمحللون في السوق تحديا في تفسير هذا التناقض بين حجم التداول المرتفع وانخفاض السعر.

فيما يتعلق بأداء البيتكوين، ارتفع السعر من 24,000 دولار إلى 48,500 دولار في وقت سابق من هذا العام، بفضل موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على عدة صناديق ETF.

ومع ذلك، بدلا من الاستمرار في الارتفاع، شهدت أسعار البيتكوين تراجع حاد.

تشير المؤشرات المالية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)، إلى موقف محايد ولكن مع ضغوط بيع واضحة.

يبقى السؤال مفتوح حول ما إذا كانت عملة البيتكوين ستتفوق على الذهب في الأداء خلال عام 2024، خاصة مع الزيادة في حجم تداول صناديق الاستثمار المتداولة.

ومع ذلك، ينبغي للمستثمرين الأخذ بعين الاعتبار التقلب الكبير في سوق العملات الرقمية المشفرة.

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