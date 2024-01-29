في عالم يتزايد فيه الطلب على تداول العملات الرقمية، تبرز منصة Bitget كواحدة من أبرز المنصات في المنطقة العربية.

بفضل مزاياها المتعددة وتركيزها على الأمان، توفر Bitget تجربة تداول استثنائية تتناسب مع احتياجات المتداولين العرب.

ففي زمن تكثر فيه منصات تبادل العملات المشفرة، يبرز اسم Bitget كوجهة فريدة للمتداولين العرب الباحثين عن تجربة متكاملة.

هناك أكثر من 700 منصة تبادل مدرجة على CoinGecko، وهو الأمر الذي يجعل الاختيار الصحيح للمنصة أمرا حاسم.

Bitget، بمميزاتها المتنوعة وأمنها المتقدم، تحدد معايير جديدة في هذا السوق المتنامي.

بالنسبة للإجابة عن عنوان المقالة:

لماذا تعد منصة Bitget الخيار المثالي في المنطقة العربية؟

يعود ذلك لعدد من المميزات على رأسها:

التميز والابتكار:

تقدم Bitget مزايا مبتكرة تجذب أكثر من 20 مليون مستخدم مسجل، بحجم تداول يومي يصل إلى 10 مليارات USDT. تتميز بكونها أكبر منصة لتداول نسخ العملات المشفرة، مما يعزز موقعها كقائدة في السوق.

مع وجود أكثر من 1300 موظف في 60 دولة، تتسع رؤيتها العالمية.

تنوع العروض:

تدعم Bitget أكثر من 550 عملة مشفرة وتقدم أكثر من 650 زوج تداول، مما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للمتداولين. تأسيس الشركة خلال السوق الهبوطي لعام 2018 يشهد على قوتها ومرونتها في مواجهة التقلبات السوقية.

دليل التداول الشامل:

يهدف دليل التداول الخاص بـ Bitget إلى تزويد المتداولين بكل ما يحتاجون إلى معرفته، من التسجيل إلى إجراء الصفقات، والتعرف على هيكل الرسوم ونصائح التداول الحكيمة.

التداول المتنوع والوصول العالمي:

تتميز Bitget بتقديمها لمجموعة متنوعة من العملات وأزواج التداول، بما في ذلك USDT، USDC، BTC، ETH، ورمزها الخاص BGB. إضافة إلى ذلك، تقدم البورصة خيارات متعددة للعقود الآجلة، مما يزيد من إمكانيات التداول للمستخدمين.

مشروع المسؤولية الاجتماعية:

تؤكد Bitget على أهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال مشروع “Blockchain4Youth”، وهو مبادرة لتمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة في عالم البلوكشين.

رسوم واضحة ومنافسة:

تتميز Bitget بنظام رسوم شفاف وتنافسي، مع إمكانية الحصول على خصومات عبر استخدام رمز BGB الخاص بها، مما يوفر خيارا ميسرا للمستخدمين لتقليل تكاليف التداول.

مميزات حديثة تقدمها منصة Bitget:

تقدم Bitget مجموعة واسعة من الميزات التي تميزها عن المنافسين، بما في ذلك:

Launchpad وLaunchpool: توفر هذه الأدوات للمستخدمين فرصة الوصول المبكر إلى العملات الرقمية الجديدة والمشاركة في مشاريع التمويل الجماعي. CandyBomb: ميزة مبتكرة تسمح للمستخدمين بالمشاركة في أنشطة ترويجية للحصول على مكافآت. Bitget Swap: تتيح للمستخدمين تبادل العملات الرقمية بسلاسة وفعالية. Bitget Knowledge Hub: مركز معلوماتي يوفر موارد تعليمية حول تداول العملات الرقمية. دعم مجموعة متنوعة من العملات الرقمية وأزواج التداول: تقدم Bitget مجموعة واسعة من العملات الرقمية وأزواج التداول، مما يوفر للمستخدمين خيارات تداول متنوعة.

أمان وموثوقية Bitget:

تضع Bitget الأمان في صدارة أولوياتها، حيث تتخذ تدابير أمان متعددة وتمتلك سجلًا طيبًا في هذا المجال، مما يجعلها واحدة من أكثر المنصات موثوقية في المنطقة.

منصة Bitget: منصة التبادل العالمية التي ترسم مستقبل التداول الرقمي

الدول المقبولة بنظام Bitget:

تعمل Bitget كمنصة عالمية، ملتزمة بالامتثال للوائح والقوانين الدولية.

تعمل المنصة في أغلب المناطق العربية ولكن نظرا للقيود التنظيمية والقانونية في بعض البلدان والمناطق، لا تتوفر خدمات المنصة في:

الولايات المتحدة

كندا (أونتاريو)

كوبا

شبه جزيرة القرم

هونج كونج

إيران

كوريا الشمالية

السودان

سنغافورة

سوريا

تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة قابلة للتغيير بمرور الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التطورات في السياسات الدولية والعقوبات.

الأمان في Bitget:

في عام 2022، أنشأت Bitget صندوق حماية بقيمة 410 مليون دولار أمريكي، يتكون من BTC، ETH، USDC، وUSDT، لحماية أصول المستخدمين في الظروف الصعبة. قيمة هذا الصندوق ارتفعت إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2023، مع تحسن أسعار البيتكوين.

التزام Bitget بالشفافية:

تُظهر Bitget التزامها بالشفافية من خلال التحديثات الشهرية لإثبات الاحتياطيات، مؤكدةً على أن نسبة الاحتياطي تتجاوز باستمرار 200٪. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المنصة مع Space and Time لإجراء تدقيق ضد التلاعب، وتوفر أداة “Merklevalidator” للتحقق المستقل من أصول النظام الأساسي.

طريقة تخزين الأصول والتنظيم:

تخزن Bitget معظم أصولها الرقمية في محافظ باردة ومتعددة التوقيع، مما يقلل من مخاطر الاختراق. كما تم تسجيل المنصة كمقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في بولندا، وتمتلك تسجيلًا في ليتوانيا، مما يعكس التزامها بالامتثال للوائح المحلية والدولية.

إجراءات KYC:

تطبق Bitget إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) الإلزامية، باستخدام تقنية eKYC المتقدمة، لمنع الأنشطة الاحتيالية وتسهيل عملية التحقق من المستخدمين.

تقارير الشفافية:

تعزز Bitget ثقة المستخدمين من خلال نشر تقارير شفافية ربع سنوية على موقعها الإلكتروني، توفر رؤى حول الصحة المالية للبورصة والامتثال التشغيلي.

في الختام:

مع مزاياها المتعددة، تبرز Bitget كمنصة مثالية للمتداولين في المنطقة العربية، وتعد بتوفير تجربة تداول آمنة وفعالة.

يمكن للمستخدمين الاعتماد على Bitget لتحقيق أهدافهم الاستثمارية مع الحفاظ على أمان أموالهم.

تجمع Bitget بين التكنولوجيا المتقدمة، الأمان، والتنوع في العروض، مما يجعلها واحدة من أكثر منصات التداول جاذبية في المنطقة العربية والعالم. بمواكبتها لأحدث التطورات وتركيزها على توفير تجربة تداول استثنائية، تقف Bitget كشريك مثالي للمستثمرين والمتداولين في العملات الرقمية.

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