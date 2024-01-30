سعر البيتكوين يرتفع ويسترجع مستوى 43 ألف دولار يصاحبه انتعاش العملات الرقمية البديلة

في تطور إيجابي تلقته نفوس المتابعين لسوق الكريبتو ببهجة وسرور، والمتمثل في ارتفاع سعر عملة البيتكوين.

حيث تجاوز سعر عملة البيتكوين مستوى 43,000 دولار، مسجلة بذلك زيادة كبيرة من أدنى مستوياتها اليومية البالغة 41,735 دولار.

بذلك بلغت القيمة السوقية لعملة البيتكوين حوالي 851 مليار دولار، كما شهدت أيضا زيادة في حجم التداول بأكثر من 13 مليار دولار.

انخفاض كمية البيتكوين المتدفق للخارج من شركة Grayscale:

تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع في التدفقات الخارجية للبيتكوين من شركة “Grayscale” لإدارة الأصول الرقمية.

وفقا لبيانات “Arkham”، قامت “Grayscale” بتحويل 6900 بيتكوين بقيمة 289.5 مليون دولار إلى كوين بيس، مما يمثل انخفاض بنحو 34% مقارنة بالتحويل السابق.

هذا الانخفاض، الذي يزيد عن 45% مقارنة بمتوسط حجم التحويل اليومي خلال الأسبوع الماضي (والذي بلغ 530.2 مليون دولار)، يُعتبر من قِبل مجتمع العملات المشفرة كإشارة إيجابية.

المحللون البارزون، مثل “DonAlt”، أشاروا إلى قدرة البيتكوين على امتصاص ضغوط البيع كمؤشر قوي على صلابة السوق.

عمليات تصفية بالجملة:

واجه سوق العملات الرقمية المشفرة عمليات تصفية هائلة، إذ كشفت بيانات “Coinglass” أن 24 ساعة الماضية شهدت تصفيات بقيمة 120.54 مليون دولار.

اللافت أن أغلب عمليات التصفية هذه كانت في المراكز القصيرة، بقيمة إجمالية بلغت 63.41 مليون دولار، مقارنة بـ 57.13 مليون دولار في المراكز الطويلة.

كما تشير البيانات إلى أن 51.71 مليون دولار من عمليات التصفية حدثت في 24 ساعة الماضية وحدها، حيث ما نسبته 76.78% منها في المراكز القصيرة.

منصات التداول مثل بينانس وOKX لعبت دور مهم في هذه الإحصائيات، مع تفوق مستمر للتصفيات القصيرة على الطويلة في جميع الأسواق.

وهو ما يشير إلى أن الرهانات الهبوطية يتم التخلص منها تزامنا مع ارتفاع سعر البيتكوين.

وكما جرت العادة فإن ارتفاع سعر البيتكوين صاحبه انتعاش واضح في أسعار أغلب العملات الرقمية البديلة التي ارتفعت بنسب متباينة تبدأ بارتفاع من 0.25% إلى 18%.

بذلك وصلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو لمستوى 1.66 تريليون دولار.

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