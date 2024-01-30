الصناديق المتداولة للبيتكوين تستقطب المليارات مقابل تدفقات خارجة من الأصول الرقمية الأخرى

في تحول لافت للنظر في سوق الأصول الرقمية الأسبوع الماضي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (ETF) جذب استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار، مما رفع إجمالي الأموال المستثمرة فيها إلى 5.94 مليار دولار منذ إطلاقها في 11 يناير 2024.

هذا التطور يأتي في ظل انسحاب ملحوظ من الاستثمارات في الأصول الرقمية الأخرى، وذلك وفقا لتقرير “CoinShares” الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن “Grayscale”، أحد المشغلين الرئيسيين في هذا المجال، قد شهد سحب أكثر من ملياري دولار في الأسبوع الماضي.

بالمقابل، سجلت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات خارجية بقيمة 500 مليون دولار، مع تركيز خاص على عملة البيتكوين التي شهدت تدفقات خارجية بقيمة 479 مليون دولار.

العملات البديلة، وعلى رأسها الايثيريوم، DOT، وLINK لم تسلم هي الأخرى من هذا التوجه السلبي، حيث تم سحب استثمارات بملايين الدولارات منها.

في المقابل، تميزت العملة الرقمية سولانا بكونها العملة الرقمية البديلة الوحيدة التي استقطبت تدفقات داخلية، بقيمة 3 مليون دولار.

من جانب آخر، شهدت أسهم شركات تكنولوجيا البلوكشين نمو في الاستثمارات، بإجمالي تدفقات داخلية قدرها 17 مليون دولار الأسبوع الماضي.

أما على الصعيد الجغرافي، فقد سجلت الولايات المتحدة، سويسرا، وألمانيا أعلى نسب تدفقات خارجة.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع الأسعار الأخير، المدفوع بالتدفقات الخارجة الكبيرة من “Grayscale”، قد أثر على أسواق أخرى.

على الرغم من ذلك، تظهر البيانات أن معدل التدفقات الخارجة بدأ ينخفض تدريجيا خلال الأسبوع.

يُلاحظ أن الصناديق المتداولة الأمريكية التي تم طرحها حديثا قد استقطبت تدفقات إجمالية بقيمة 1.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مما يعكس تدفق إيجابي بصافي قدره 807 مليون دولار، بما في ذلك تدفقات “Grayscale” منذ البداية.

وفقا لتحليلات “CoinShares”، يمكن أن يعزى جزء كبير من انخفاض الأسعار إلى الحصول على رأس المال الأولي للبيتكوين قبل 11 يناير.

في هذا السياق، شهدت البرازيل تدفقات واردة بقيمة 10.3 مليون دولار، في حين تلقت أستراليا 0.3 مليون دولار من الاستثمارات في نفس الفترة.

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