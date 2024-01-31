الملياردير “تيم دريبر” يقدم توقعاته حول سعر البيتكوين في 2025

على الرغم من عدم تحقق توقعاته السابقة مازال “تيم دريبر” المستثمر الملياردير مُصر على توقعاته الإيجابية لسعر البيتكوين مستقبلا.

في حوار حديث مع “بلومبرغ”، أكد “تيم دريبر”، والذي يعد من الشخصيات البارزة في عالم الاستثمار، مجددا توقعاته السابقة لقيمة البيتكوين، كما اعترف مازحا حول فشل توقعاته السابقة.

ورغم ذلك، لا يزال يتمتع بثقة كبيرة تجاه مستقبل البيتكوين، حيث يتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار بحلول عام 2025.

يرجع “دريبر” فشل توقعاته لعام 2022 إلى تقليل تقدير النهج الحذر الذي اتخذته الحكومة الأمريكية تجاه العملات الرقمية المشفرة.

يعتقد “دريبر” أن البيتكوين تكتسب زخم في الدول ذات العملات الورقية المتذبذبة، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية بالبيتكوين في هذه الدول أصبحت أكثر شيوعا.

ويرى أن الاعتماد على الدولار قد يكون مفضل بشكل أكبر للأنشطة الإجرامية مقارنة بالبيتكوين.

يتوقع “دريبر” مستقبل يتجاوز فيه البيتكوين كونه مجرد أداة لتخزين القيمة، ليصبح عملة مقبولة على نطاق عالمي.

كما يتنبأ بتغير كبير في الديناميكيات المالية، معتقدا أنه سيأتي وقت يمكن فيه استخدام البيتكوين لشراء الطعام والملابس والمأوى، وعندئذ لن يرغب الناس في الحصول على الدولار.

ينظر “دريبر” إلى العملات الرقمية المستقرة كجسر مؤقت نحو اقتصاد يركز على البيتكوين، مقارنا تطور العملات الرقمية المستقرة ببدايات شركة مايكروسوفت.

كما يتوقع أن تصبح البيتكوين منصة مركزية للعديد من التطبيقات المالية مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

رؤية “دريبر” تشمل تحول جذري في النظام المالي العالمي، حيث يعتبر العرض المحدود للبيتكوين ومناعتها ضد التلاعب السياسي عوامل تجعلها عملة أكثر موثوقية واستقرار.

يبرز “دريبر”، كونه رائد في عالم العملات المشفرة، بشكل خاص لكونه من أوائل المستثمرين في البيتكوين، حيث قام بشراء كميات كبيرة من البيتكوين في عام 2014 عندما كانت قيمتها حوالي 600 دولار للعملة الرقمية الواحدة.

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