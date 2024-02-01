استقرار سعر البيتكوين في ظل إبقاء الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير

قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محتفظا بالمعدل الهدف بين 5.25% إلى 5.5%.

يخرج هذا القرار من الاجتماع الرابع على التوالي دون تغيير في الأسعار، متماشيا مع توقعات المحللين الماليين.

لوحظ استقرار ملحوظ في سعر البيتكوين، الذي ظل يتراوح ما بين 42 ألف و43 ألف دولار، مع تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 2% عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي.

موقف الاحتياطي الفيدرالي:

كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) عن توجه متفائل بحذر مع تأكيده على أن المخاطر التي تواجه تفويضه المزدوج بخصوص استقرار الأسعار والتوظيف تتجه نحو توازن أفضل.

على الرغم من ذلك، شدد الاحتياطي الفيدرالي على يقظته تجاه مخاطر التضخم في ظل استمرار عدم اليقين الاقتصادي.

أكدت اللجنة على موقفها بعدم تنفيذ أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى يكون هناك ثقة أكبر بأن التضخم يتجه نحو العودة بشكل ثابت إلى هدف 2%.

يبرز هذا النهج الحذر التزام الاحتياطي الفيدرالي بموازنة استجابته للتطورات الاقتصادية مع التركيز الشديد على ضغوط التضخم.

قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، سادت أجواء من الترقب والحذر في الأسواق المالية، مع ترقب وول ستريت بشغف لأي إشارات حول جدول تعديلات أسعار الفائدة المستقبلية.

على الرغم من التوقعات بمعدل ثابت، شمل السياق الأوسع تكهنات حول تخفيض محتمل في أسعار الفائدة لاحقا خلال العام.

وقد عززت هذه البيئة التكهنية تقارير الأرباح الأخيرة من الشركات التكنولوجية الكبرى، ما أدى إلى ردود فعل مختلطة في أسواق الأسهم وأثرت على أداء أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى.

كان رد الفعل الفوري لقرار الاحتياطي الفيدرالي محدود نسبي على سوق الكريبتو.

بينما ومن المتوقع أن يعتمد التأثير طويل الأمد على البيتكوين وسوق العملات المشفرة على تحركات السياسة المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

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