تأثير ETF البيتكوين أخيرا أصبح هنا:دخول تدفقات مالية على مدى أربعة أيام متتالية

وفقا للبيانات المقدمة من “SoSoValue”، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بشكل فوري في 31 يناير تدفق صافي إيجابي قياسي بقيمة 197 مليون دولار، مما يمثل استمرارية لتوجه إيجابي على مدى أربعة أيام متتالية من التدفقات الواردة.

هذا النمو يعكس تباين ملحوظ مع صندوق GBTC التابع لشركة “Grayscale”، الذي سجل تدفقات خارجية صافية بلغت 187 مليون دولار.

بالمقابل، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، باستثناء صندوق “Grayscale”، تدفقات نقدية صافية داخلية مجتمعة بقيمة 384 مليون دولار.

من الجدير بالذكر أن صندوقETF البيتكوين من شركة “Fidelity” قد شهد تدفق صافي ملحوظ في يوم واحد قدره 232 مليون دولار.

الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية نحو صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، وبخاصة تلك التي تتبع السعر الفوري للبيتكوين بدل من الاعتماد على العقود الآجلة، تعكس تنامي ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية كفرص استثمارية طويلة الأجل.

هذا التوجه قد يشكل بداية لقبول أوسع للبيتكوين ودمجها ضمن المحافظ الاستثمارية التقليدية، ما قد يساهم في زيادة استقرار الأسعار وتقليل التقلبات على المدى الطويل.

تأثير ETF البيتكوين على سعر البيتكوين:

التأثير على سعر البيتكوين جراء التدفقات النقدية الكبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة متعدد الجوانب.

على المدى القصير، من الممكن أن يؤدي الإقبال المتزايد من جانب المستثمرين المؤسسات الذين يستحوذون على صناديق الاستثمار المتداولة إلى سيناريو صعودي لأسعار البيتكوين.

من خلال التحليل الفني، يظهر أن سعر البيتكوين يختبر حاليا مستوى دعم حرج يقدر بحوالي 39,728 دولار، والذي وفي حالة استمرارية هذا الدعم، قد يشكل أساس لنمو مستقبلي.

على صعيد المقاومة، تواجه البيتكوين تحديات فورية عند مستوى 42,286 دولار، والتي، إذا تم تجاوزها، قد تفتح المجال نحو الوصول إلى مستوى 44,000 دولار.

التقدم أبعد من هذا المستوى قد يعزز النظرة الصعودية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر البيتكوين لاختبار منطقة المقاومة عند 48,000 دولار.

إتاحة صندوق ETF البيتكوين للمستثمرين الأفراد والمؤسسات قد يمهد الطريق لعصر جديد من النمو للبيتكوين، مع تعزيز مكانتها بما يسمى “الذهب الرقمي”.

يوحي الوضع الراهن بسيناريو يمكن فيه للتدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة أن تساهم في مسار تصاعدي مستدام لسعر البيتكوين في المستقبل القريب.

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