سباق ETF البيتكوين مستمر: شركة “BlackRock” تتقدم الآن على “Grayscale” في حجم التداول

في السباق نحو تحقيق الريادة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (ETF البيتكوين)، يتجلى تفوق صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT)، التابع لشركة “BlackRock”، من خلال تجاوزه لصندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) التابعة لشركة “Grayscale” بفارق ملحوظ في حجم التداول.

وفقا لبيانات “Bloomberg Intelligence”، يتمتع منتج “BlackRock” بأفضلية قدرها 40 مليون دولار، مع العلم أن هذه البيانات خاضعة للتحديث بشكل مستمر.

الأرقام الأخيرة تشير إلى أن حجم التداول لصندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) قد بلغ 219.3 مليون دولار، بينما سجل صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) حجم تداول يقدر بـ 181.7 مليون دولار.

وفقا لذات البيانات فإن الصناديق الاستثمارية البارزة الأخرى تظهر نشاط ملحوظ، مثل صندوق:

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) الذي حقق حجم تداول قدره 129.3 مليون دولار.

وصندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) الذي حقق حجم تداول قدره 48.7 مليون دولار.

صندوق Bitwise Bitcoin ETF (BITB) يدخل الساحة بقوة مع حجم تداول بلغت قيمته 18.9 مليون دولار.

يتبعه صندوق Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) بحجم تداول يصل إلى 9.9 مليون دولار.

يُلاحظ تناقص في التدفقات الخارجية لصندوق Grayscale، مما يمكن أن يعد إشارة إيجابية نحو استقراره المالي.

في وقت سابق، كانت التدفقات الخارجية من صندوق Grayscale محور اهتمام وقلق للمستثمرين، خصوصا بعد خفض الصندوق لممتلكاته من البيتكوين بمقدار 5086 بيتكوين.

في السياق العام، ثمانية صناديق استثمار متداولة، بما فيها العملاقة “Fidelity”، قامت بإضافة ما مجموعه 8,907 وحدات بيتكوين إلى محافظها الاستثمارية، بقيمة إجمالية تقارب 382 مليون دولار، حيث ساهمت “Fidelity” وحدها بـ 5,422 بيتكوين.

هذه التدفقات الجديدة إلى مختلف صناديق الاستثمار المتداولة قد ساعدت في تخفيف الضغوط السلبية التي دفعت سابقا سعر البيتكوين للانخفاض دون مستوى 40,000 دولار.

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