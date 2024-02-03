العملة الرقمية LINK تتجاوز عملة TRX من حيث القيمة السوقية: هل ستصبح ضمن العشر الكبار؟

يوميا في سوق الكريبتو نشهد تطورات وتغيرات مثيرة، آخرها تسجيل العملة الرقمية Chainlink (LINK) لارتفاع مهم بنسبة 25٪ في آخر 7 أيام لتتفوق بذلك على العملة الرقمية Tron (TRX) التي ظلت شبه ثابتة، مما أثار تكهنات حول إمكانية دخول العملة الرقمية LINK قائمة أكبر عشر عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية.

سعر LINK ارتفع إلى 18.45 دولار، دافعا بقيمته السوقية لتتجاوز 10 مليار دولار، لتعود بعدها وتتداول عند مستوى 17 دولار.

في المقابل، الارتفاع الطفيف في قيمة TRX لم يكن كافيا لمجاراة هذا الأداء.

العملات الرئيسية الأخرى مثل البيتكوين شهدت تغير طفيف خلال 24 ساعة الماضية ولكن سجلت نسبة إيجابية على مدار الأسبوع، ما يعكس ثقة مستقرة ونمو بطيئ بين المستثمرين.

عملة الايثيريوم التي تأتي في المرتبة الثانية، سجلت انخفاض طفيف في اليوم السابق لكنها استمرت بتوقعات إيجابية على مدى الأسبوع.

بينما حققت عملات مثل عملة بينانس BNB وسولانا عوائد إيجابية على مدى الأسبوع، مما يبشر بإمكانية نمو العملات الرقمية البديلة.

ومع ذلك، فإن الانخفاض الأسبوعي الكبير لـ XRP يطرح تساؤلات حول مستقبل العملة في سوق متقلب.

الضربة القوية التي تلقتها العملة المشفرة الريبل نتيجة الاختراق الأخير والذي مس مؤسسها المشارك، “كريس لارسن”.

بالعودة لعملة LINK والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 22 شهر عند 18 دولار، مما يشير إلى نهاية لفترة تجميع استمرت ثلاثة أشهر وربما يمهد الطريق لإتجاه صعودي مستمر.

محللو السوق أكدوا على قوة LINK، مشيرين إلى إحتمال تفوق أدائها على عملات رئيسية مثل البيتكوين والايثيريوم.

تبرز العملة الرقمية LINK كجزء حيوي من بنية التحتية للعملات الرقمية المشفرة، حيث تربط بين شبكات البلوكشين والبيانات الخارجية الحيوية من خلال الأوراكل.

هذا الدور الرئيسي يؤكد على إمكانية نموها المستقبلي، مع توقعات بعض المحللين بأن تصل القيمة السوقية للعملة إلى 16 تريليون دولار بحلول العام 2030.

مشروع “Chainlink” أمّن مؤخرا تكامله الاستراتيجي مع منصات جديدة آخرها منصة “Scroll”.

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