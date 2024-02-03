عملاق مصرفي ألماني يحضر لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في عام 2024

تستعد إحدى أبرز مؤسسات القطاع المصرفي الألماني، وهي المجموعة المالية التعاونية التي تشمل أكثر من 700 بنك محلي بالإضافة إلى بنوك مركزية ومزودي خدمات متخصصة، لإطلاق خدمات تداول العملات المشفرة خلال العام الجاري.

وفقا لما جاء في تقرير “بلومبيرغ”، فإن المشروع يقوده بنك “DZ” الألماني وهو البنك المركزي للشبكة المالية التعاونية، وهو الأن بصدد الانتقال إلى مرحلته التجريبية.

أكدت “سعاد بنكريدة”، المسؤولة عن عمليات سوق رأس المال في البنك، لـ”بلومبيرغ” أن البنوك المشاركة في المراحل الأولى ستختبر تداول البيتكوين ومجموعة متنوعة من العملات الرقمية المشفرة الأخرى مع عملائها، حيث أوضحت ذلك بالقول:

نهدف ليس فقط إلى تقديم عملة مشفرة واحدة للتداول، بل نطمح لتوفير مجموعة متنوعة من العملات الرقمية المشفرة.

في البداية، كان من المقرر أن يعمل بنك DZ مع Deutsche WertpapierService Bank AG (DWP Bank) لتنفيذ المشروع، لكن تم تغيير الشريك دون الكشف عن هوية الشريك الجديد.

الخدمات الجديدة تهدف إلى تمكين العملاء من تداول العملات المشفرة بشكل مستقل، دون الحاجة إلى استشارة مالية.

تشير “سعاد” إلى دراسة أجرتها جمعية “جينو” أظهرت أن كل بنك ثان من البنوك التعاونية يرغب في تقديم هذه الخدمة لعملائه، مع ملاحظة أن القرار يعود في النهاية إلى كل مؤسسة.

على الرغم من حماس البنوك التعاونية لتضمين منتجات العملات المشفرة ضمن عروضها، فإن بنوك الادخار الألمانية تبدي موقف أكثر تحفظ، حيث حثت اللجان فيها على عدم تقديم خدمات تداول العملات المشفرة لعملائها.

هذه الخطوة تأتي بعد نحو عام من إبرام بنك “DZ” شراكة مع شركة “Metaco” السويسرية ومنصة التنسيق “Harmonize” لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية للعملاء المؤسسات، ما يدل على التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة في مجال العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

كاردانو تسجل 4 مليون معاملة في ظرف شهرين فقط!

العملة الرقمية LINK تتجاوز عملة TRX من حيث القيمة السوقية: هل ستصبح ضمن العشر الكبار؟