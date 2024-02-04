البيتكوين يواصل تذبذبه بالقرب من مستوى 43 ألف دولار

مؤخرا، وبعد تجربة سعر البيتكوين لتقلبات كبيرة، استقر سعر البيتكوين أخيرا عند حوالي 43,000 دولار.

كما أظهر سوق العملات الرقمية البديلة تراجع طفيف مع هدوء غير معتاد على أساس يومي.

البيتكوين تتذبذب بالقرب من مستوى 43,000 دولار:

شهدت عملة البيتكوين انخفاض حاد في الأسابيع التي تلت الموافقة وإطلاق ما يقرب من عشرة صناديق استثمار متداولة بالولايات المتحدة، وصول إلى القاع الأخير يوم الخميس الماضي عند 38,500 دولار.

عندها، تدخل المضاربون على الارتفاع أخيرا، مانعين أي انخفاضات أخرى.

بعدها، بدأت البيتكوين بالارتفاع في الأيام التالية، مستعيدة المستوى المرغوب البالغ 40,000 دولار بنهاية الأسبوع الماضي.

ومع بداية الأسبوع أصبحت عملة البيتكوين أكثر إثارة للإعجاب حيث ارتفعت فوق مستوى 43,000 دولار في مناسبات عديدة، وصولا إلى 43,750 دولار.

مع ذلك، فشلت في تجاوز هذا المستوى، ودفع الرفض اللاحق بها للنزول إلى 42,000 دولار يومي الأربعاء والخميس.

ومع ذلك، ارتدت البيتكوين مرة أخرى وقفزت إلى مستواها الحالي بالقرب من مستوى 43,000 دولار، دون أن تظهر حركة كبيرة خلال 24 ساعة الماضية.

انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى مادون 840 مليار دولار، بينما لا تزال هيمنتها على العملات الرقمية البديلة عند 51.1% على CoinMarketCap.

على الرغم من إتسامها بالتقلب، كانت العملات الرقمية البديلة بطيئة جدا في حركتها في الأيام القليلة الماضية أيضا.

سجلت العملات الرقمية البديلة مثل ETH وXRP وADA وAVAX وLINK انخفاضات طفيفة، وكذلك الأمر بالنسبة للعملة الرقمية BNB وDOGE وTRX وDOT وTON إذ حل جميعهم في المنطقة الحمراء أيضا.

لا يزال إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ثابتا على أساس يومي عند 1.650 تريليون دولار على CoinMarketCap.

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