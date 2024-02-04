شركة التيثر تحقق أرباح قياسية بقيمة 2.85 مليار دولار في الربع الأخير من 2023

في الربع الأخير من عام 2023، سجلت التيثر، الجهة المُصدرة للعملات الرقمية المستقرة، ارتفاع قياسي في صافي الأرباح بلغ 2.85 مليار دولار.

حوالي مليار دولار من هذه الأرباح كانت نتيجة صافي مكاسب التشغيل، مستفيدة بشكل كبير من العوائد على الأوراق المالية الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، فيما جاءت باقي الأرباح أساسا من الزيادة في قيمة احتياطي الذهب والبيتكوين.

النمو الكبير في الاحتياطي الفائض، والذي بلغ قيمته 5.4 مليار دولار، محققا بذلك مستوى قياسي جديد.

وقد خُصص 640 مليون دولار من هذا المبلغ للاستثمارات الاستراتيجية في عدة مشاريع، تشمل مشاريع التعدين، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والاتصالات P2P، وغيرها.

شهادة الربع الرابع من شركة التيثر، الموثقة من قبل “BDO Italy”، كشفت عن إزالة مخاطر القروض المضمونة من احتياطياتها، معالجة بذلك مخاوف المجتمع.

على الرغم من أن هذه القروض كانت تتمتع بضمانات زائدة بشكل كبير، إلا أن شركة التيثر أكدت تجميع احتياطي فائض كافي لتغطية التعرض بالكامل، استجابة للتساؤلات السابقة حول هذا الجزء من محفظتها.

يرتكز أساس عمل شركة التيثر على إدارة عملتها الرقمية المستقرة USDT، مساهمة بذلك بشكل كبير في الأرباح الصافية للشركة لعام 2023 والتي بلغت 6.2 مليار دولار.

قرابة 4 مليار دولار من هذه الأرباح جاءت من الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية، وصناديق الريبو العكسية، وصناديق أسواق المال، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع، وفقا للتقرير.

أكد السيد “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، النهج الناجح لشركة التيثر في تصريح له وأضاف بالقول:

تبرهن شهادة الربع الرابع من شركة التيثر على التزامنا بالشفافية، الاستقرار، والإدارة المالية المسؤولة. تحقيقنا لأعلى نسبة من الاحتياطي النقدي وما يعادله يُعد دليل على التزامنا بتوفير السيولة والاستقرار.

في الربع الرابع، عززت شركة التيثر من محفظتها من البيتكوين بشراء 8,888 عملة بيتكوين إضافية، لتصل إلى إجمالي قرابة 66,465 عملة بيتكوين، بقيمة تُقدر حاليا بحوالي 2.8 مليار دولار.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه القيمة السوقية لـ USDT زيادة كبيرة، متجاوزة 96 مليار دولار حاليا.

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