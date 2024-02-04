شركة Coinex تنشر التحليل الشهري للأسواق المالية: التفاصيل هنا

يستهل تقرير شركة Coinex بالصناديق المتداولة للبيتكوين:

حظيت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية، التي طال انتظارها، بالموافقة أخيرا، مما يشير إلى خطوة مهمة نحو القبول الشامل للبيتكوين والعملات المشفرة في الأسواق المالية.

ومع ذلك، يتطلب دخول التدفقات المؤسساتية إلى السوق وقت وصبر، حيث تستغرق المؤسسات عادة عدة أشهر لإكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للاستثمار في فئات أصول جديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

حاليا، يوجد 11 صندوق متداول للبيتكوين معتمد، بإجمالي أصول تحت الإدارة تقدر بـ 27.2 مليار دولار.

تتنافس هذه الصناديق بشدة على حصة السوق، ومن المتوقع أن يتبلور السوق حول 2-3 صناديق رئيسية فقط.

التحديات الراهنة: الضغوط البيعية على البيتكوين من Grayscale:

على الرغم من خبرة Grayscale في إدارة أصول البيتكوين الفورية، واجه صندوقها المتداول ضغوط بيع كبيرة بعد الإصدار، بسبب الرسوم الإدارية العالية (1.5%) مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى. وقد أدى ذلك إلى ضغوط بيعية مكثفة على البيتكوين في الآونة الأخيرة، مع تراجع قدرة صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى على استيعاب التدفق الخارجي من أسهم GBTC.

رؤى كلية: التدفقات الإيجابية للعملات الرقمية المستقرة

يُظهر التدفق الصافي لعملتي USDC وUSDT تحول من السوق الهابطة إلى السوق الصاعدة، مع تسجيل أربعة أشهر متتالية من التدفقات الداخلية.

ومع ذلك، لم تصل حجم التدفقات بعد إلى مستويات الذروة المرصودة في الأسواق الصاعدة السابقة، مما يشير إلى أن السوق لا يزال في مراحله الأولى من الاتجاه الصعودي.

التوقعات المستقبلية: الترقية المنتظرة لشبكة الايثيريوم والتحديات القانونية:

تستعد الايثيريوم لترقية كبيرة تُعرف باسم Dencun في فبراير، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة التخزين وتقليل التكاليف.

من المتوقع أن تعود هذه الترقية بالفائدة بشكل كبير على شبكات الطبقة الثانية مثل Optimism وArbitrum، مما يجذب المزيد من الاهتمام والمضاربة للنظام البيئي.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه بينانس وكوين بيس دعاوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يضع مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة على المحك.

نتائج هذه الدعاوى قد تحدد مسار الصناعة في الولايات المتحدة وتؤثر على كيفية تصنيف وتنظيم الأصول الرقمية.

مراقبة البيانات الاقتصادية الهامة:

يترقب السوق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الأول من فبراير، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك والرواتب غير الزراعية في 13 فبراير، والتي ستوفر إشارات حول الاتجاهات الاقتصادية الكبرى وتأثيرها على الأسواق.

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