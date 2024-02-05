هونغ كونغ تقدم لمستثمري العملات الرقمية موعد نهائي للانتقال إلى المنصات المرخصة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) اليوم، الاثنين، عن توجيه تنبيه لمستثمري العملات الرقمية بضرورة الاستثمار من خلال شركات الكريبتو المرخصة فقط.

يأتي هذا التنبيه قبيل الموعد النهائي المحدد في 29 فبراير، الذي يتطلب من جميع شركات العملات الرقمية في هونغ كونغ الحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الرقمية (VATP) أو تقديم طلب للحصول عليه.

مهلة هونغ كونغ النهائية لمستخدمي العملات الرقمية:

أكد التنبيه أيضا على أهمية التحقق من الوضع التنظيمي لمنصات التداول، في حال كانوا غير متأكدين منها.

وأشارت هيئة SFC إلى ضرورة التأكد من إدراج منصات التداول ضمن قائمة منصات تداول العملات الرقمية المرخصة أو قائمة المتقدمين للحصول على ترخيص منصة تداول العملات الرقمية.

تعتبر المنصات المدرجة في القائمة مرخصة رسميا من قبل هيئة SFC، بينما تشير قائمة المتقدمين إلى منصات التي تعمل في هونغ كونغ وقد تقدمت بطلبات ترخيص إلى SFC في أو قبل 29 فبراير 2024.

وتوصي هيئة SFC المستثمرين بالتحقق من الوضع التنظيمي للقائمة بشكل دوري، وعلى وجه الخصوص في تاريخ 1 مارس 2024.

كما حثت الهيئة التنظيمية مستثمري العملات الرقمية الذين يستثمرون حاليا من خلال منصات غير مرخصة على إغلاق حساباتهم بحلول 31 مايو أو نقل ممتلكاتهم إلى منصة مرخصة.

هذا وحذرت هيئة SFC من أن طلبات المتقدمين المدرجين في قائمة المتقدمين لا تزال قيد المعالجة، وقد تتم الموافقة عليها أو لا، مما يعني أن التداول على هذه المنصات يحمل مخاطر.

جدير بالذكر أنه وفي العام الماضي، قامت الهيئة التنظيمية في هونغ كونغ بنشر أسماء جميع منصات تداول العملات الرقمية المشفرة المرخصة محليا وتلك التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص، في محاولة لزيادة الشفافية بعد الكشف عن عملية احتيال من قبل منصة JPEX، التي ادعت كذبا أنها تنتظر ترخيص للعملات الرقمية من هونغ كونغ.

وصفت هيئة SFC منصة JPEX بأنها شركة احتيالية خدعت العديد من سكان هونغ كونغ، حيث تلقت الشرطة شكاوى من أكثر من 1600 مستثمر بعملات مشفرة بقيمة 1.2 مليار دولار هونغ كونغ، في أكبر عملية احتيال للعملات الرقمية في الولاية القضائية هونغ كونغ.

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