تحدي جديد يواجه شركة بينانس: زعم بيع بيانات مستخدمي بينانس على شبكة الانترنت المظلم

تواجه شركة بينانس -الرائدة عالميا في تداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول- تحدي جديد يتعلق باختراق بياناتها.

أُعلن في منتدى على الإنترنت المظلم عن توافر ما يدعي بائعها أنها بيانات مستخدمي بينانس المُفحصة والموثقة، تشمل الأسماء والدول وأرقام الهواتف.

إذا صحت هذه المعلومات، فقد تثير مخاوف خطيرة بشأن خصوصية منصة بينانس.

يُشير الإعلان إلى أن البيانات تخص بالأساس المتحدثين بالإنجليزية من الدول ذات الأولوية العالية، ويزعم البائع أنه يمكن التحقق من صحة البيانات عبر محاولات تسجيل الدخول على موقع binance.com باستخدام الأرقام المدرجة أو بالاتصال المباشر بالمستخدمين.

مع ذلك، تبقى صحة هذه المعلومات محل شك، خصوصا وأن لا دليل قاطع يؤكد مصدر البيانات وبأنها من أنظمة بينانس.

في واقعة مماثلة سابقة بعام 2019، قامت بينانس بالتحقيق في تسريب مزعوم لبيانات التحقق من عملائها، حيث نفت شركة بينانس صحة الادعاءات مشيرة إلى التناقضات مع بياناتها وغياب أي دليل رقمي مميز من نظامها.

وُرد أن حادثة 2019 شهدت تهديدات بنشر عام لنحو 10000 صورة تظهر معلومات تحقق العملاء لدى بينانس، مالم يتم دفع فدية قدرها 300 بيتكوين، وهو ما رفضته بينانس.

في ضوء هذه الأحداث السابقة، يُثار الشك حول مصداقية البيانات المعروضة للبيع حاليا.

شبكة الانترنت المظلمة معروفة بتقديم مثل هذه العروض غير القانونية، مما يجعل التحقق من مصدر وصحة هذه البيانات تحدي كبير للمؤسسات المتضررة ومستخدميها.

من جهتها أكدت شركة بينانس على التزامها بالتحقيق في هذه القضايا والتعاون مع الجهات القانونية لمعالجتها.

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