وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه لمناقشة تحديات العملات المشفرة أمام الكونغرس

في خطوة تحمل أهمية بالغة لمستقبل القطاع المالي وبشكل أكثر تحديد مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد وزيرة الخزانة الأمريكية، “جانيت يلين”، لتسليط الضوء على المخاطر المحتملة التي تمثلها صناعة العملات المشفرة.

اليوم 6 فبراير، من المقرر أن تقدم “يلين” كلمة مؤثرة أمام الكونغرس، مدعومة بملاحظات معدة مسبقا والتي تم الكشف عنها جزئيا قبل الجلسة.

تركز هذه الملاحظات على مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه النظام المالي، مع التأكيد بشكل خاص على الصعوبات والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة والتقلبات الشديدة في أسعار العملات المشفرة.

الجزء الأبرز من شهادة “يلين” يتناول التحديات الكبرى التي يطرحها القطاع الناشئ للأصول الرقمية.

كما تشير إلى مخاطر محددة تتضمن العمليات الاحتيالية المحتملة على منصات الأصول المشفرة والنقاط الضعيفة التي يسببها تقلب أسعار هذه الأصول، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية التي تواجه المنصات العاملة خارج الأطر القانونية المعترف بها.

تُعرب “يلين” عن الحاجة الماسة لإدخال رقابة تنظيمية موسعة على سوق العملات الرقمية، داعية إلى تشريعات تستهدف تنظيم العملات المستقرة وسوق العملات الرقمية المشفرة.

يُتوقع أن ترسم شهادتها صورة لاقتصاد أمريكي يتمتع بالمرونة، يُدعم بجهود تعافي غير مسبوقة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة وتوجه التضخم نحو مسار تنازلي، ستُبرز “يلين” الإنجازات الكبرى مثل سوق عمل متين، ارتفاع الأجور الحقيقية، وزيادة كبيرة في ثروات الأسر الأمريكية، مؤكدة على أن هذه النجاحات مستندة إلى أساس نظام مالي قوي ومرن.

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