انخفاض نشاط محافظ البيتكوين على الرغم من الموافقات على صناديق ETF البيتكوين

على الرغم من الموافقات الأخيرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على إطلاق 11 صندوق للتداول في البورصة (ETF) متعلق بالبيتكوين، إلا أن السوق يشهد انخفاض ملحوظ في نشاط محافظ البيتكوين.

تُظهر البيانات المقدمة من “Santiment”، المتخصصة في تحليل بيانات البلوكشين، تراجع متواصل في عدد المحافظ التي تحتوي على بيتكوين بأعداد موجبة، لمدة تقارب الأربعة أسابيع عقب الحصول على المصادقة من هيئة SEC.

هذا الوضع يعكس زيادة في مستويات الخوف والشك وعدم اليقين بين المستثمرين، مع ميل نحو الاستثمار في بدائل تغني عن ملكية البيتكوين بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأرقام التفصيلية من “IntoTheBlock” إلى انخفاض كبير في العناوين النشطة يوميا، الجديدة، والنشطة، مع زيادة في العناوين ذات الرصيد الصفري.

في الأسبوع الأخير وحده، تراجعت عناوين البيتكوين النشطة يوميا بنسبة 35.95%، في حين أن العناوين الجديدة والنشطة انخفضت بنسبة 5.99% و24.40% على التوالي.

مع ذلك، العدد الإجمالي لعناوين البيتكوين ظل ثابتا نسبيا، مع تقلبات طفيفة خلال فترة 30 يوم، من أعلى مستوى له عند 51.93 مليون إلى أدنى مستوى له عند 51.45 مليون عنوان.

تتضارب الآراء حول تأثير إطلاق صناديق التداول في البورصة الخاصة بالبيتكوين، ما بين الترحيب والتشكيك.

انتقد “أنتوني سكاراموتشي”، الشخصية البارزة في عالم العملات المشفرة بشدة السرد الإعلامي السلبي المحيط بالموافقات على ETF البيتكوين، مؤكدا على نجاح ظهور صندوق الاستثمار بقيمة 5 مليار دولار ومواجهة النقد بشأن تعريف النجاح في هذا السياق.

من ناحية أخرى، تتبنى المؤسسات المالية مثل “LPL Financial” موقف متحفظ، ما يعكس التحديات والتوقعات المتباينة في السوق المالي الرقمي.

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