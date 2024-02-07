بعد عملية الشراء الأخيرة: محفظة “MicroStrategy” تصل إلى 190,000 بيتكوين!

قامت “MicroStrategy”، الشركة الرائدة في مجال البرمجيات والمعروفة بموقفها المتفائل تجاه البيتكوين بزيادة حيازاتها من البيتكوين في شهر يناير، ليصل إجمالي ممتلكاتها من البيتكوين إلى 190,000 بيتكوين.

أعلن “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي للشركة يوم أمس الثلاثاء أن الشركة قد استحوذت على 850 بيتكوين إضافية في يناير بتكلفة قدرها 37.2 مليون دولار.

يُظهر هذا أن السعر المتوسط للشراء بلغ 43,764 دولار، وهو أعلى بقليل من سعر التداول الحالي البالغ 42900 دولار.

وفقا لتقرير الأرباح الخاص بالشركة في الربع الرابع، تم شراء جميع عملات البيتكوين بمتوسط سعر قدره 31,224 دولار لكل عملة.

وذكرت الشركة في تقريرها:

منذ نهاية الربع الثالث، قمنا بالحصول على 31,755 بيتكوين إضافية، مما يمثل أكبر زيادة ربع سنوية في حيازات البيتكوين خلال السنوات الثلاث الماضية والربع الثالث عشر على التوالي الذي نضيف فيه المزيد من البيتكوين إلى ميزانيتنا العمومية.

شهدت إيرادات الشركة في الربع الرابع انخفاضا بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، بينما تراجع إجمالي الربح من 105.8 مليون دولار إلى 96.3 مليون دولار.

بحيازتها لـ 190,000 بيتكوين، أصبحت “MicroStrategy” تمتلك أكبر من جميع الصناديق التسعة المتداولة للبيتكوين التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تحتفظ بحوالي 181,000 بيتكوين.

كما أنها تمتلك ما يقرب من 1% من إجمالي البيتكوين المتداول.

أسهم الشركة التي يرمز لها بالرمز MSTR لا تزال منخفضة بنسبة 16% منذ الشهر الماضي، قبل أن تبدأ صناديق ETF البيتكوين التشغيل.

وقد صرح “سايلور” في الشهر الماضي بأنه بدأ بيع أسهمه الشخصية في MSTR للاستحواذ على المزيد من البيتكوين.

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