إليكم كيف تنوي شركة بينانس وقف تسريبات إدراج العملات الرقمية الجديدة

في سوق الكريبتو أصبح من المعروف جدا “تأثير المنصات الكبيرة” حيث ما إن تعلن منصة بينانس أو كوين بيس عن إدراج لعملة رقمية جديدة حتى يرتفع سعر العملة الرقمية بنسب عالية فور انتشار الخبر، والعكس صحيح عند إعلان حذف عملة ما من التداول.

مؤخرا وفي ظل الاتهامات المتصاعدة والقلق المتزايد من المجتمع حول إمكانية وجود فساد داخل شركة بينانس ووجود تسريبات، أعلنت بينانس عن تقديم مكافأة تصل إلى 5 مليون دولار لمن يقدم معلومات تفضي إلى كشف الموظفين الذين قد يكونو فاسدين.

هذا القرار جاء على خلفية سلسلة من الادعاءات التي تشير إلى أن عملية إدراج العملات الرقمية في بينانس ربما تعرضت للتلاعب، مما منح بعض المتداولين ميزات غير عادلة.

مكافحة الفساد:

في مجموعة من التدوينات على منصة X نُشرت في 5 فبراير، أقرت “Yi He”، المؤسسة المشاركة لبينانس، بمخاوف المجتمع وكشفت عن التدابير التي تتخذها الشركة لمواجهة مثل هذه القضايا.

من ضمن التغييرات الرئيسية تعزيز الإدارة الداخلية وتطبيق إجراءات أشد صرامة لمنع تسريب المعلومات من قبل فريق عمل إدراج العملات.

سيواجه الأعضاء في الفريق الذين يثبت تورطهم في أي مخالفات عقوبات شديدة تصل إلى فصلهم من العمل.

وتلتزم بينانس بدفع مكافآت تتراوح بين 10,000 دولار إلى 5 مليون دولار للتقارير الموثقة التي تكشف عن الفساد داخل الشركة.

تعمل بينانس أيضا على تحسين بروتوكولات التعامل مع شركائها الخارجيين لضمان سرية وأمان الاتصالات المتعلقة بإدراج العملات الرقمية.

أي انتهاكات في هذا الشأن ستؤدي إلى إلغاء الإدراج وإمكانية إضافة المشاريع أو الأموال المعنية إلى القائمة السوداء.

وشددت “Yi He” أيضا على أهمية تعزيز القدرات التقنية للمراقبة لمنع الاستغلال المحتمل لأزواج التداول والإعلانات الخاصة بشركة بينانس.

على الرغم من الإجراءات الأمنية المتخذة، تبقى شركة بينانس في حالة تأهب لمواجهة البرامج النصية التي قد تراقب نشاطها، بهدف الحفاظ على نزاهة وشفافية نظامها البيئي.

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