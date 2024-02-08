مرة أخرى: هيئة SEC تؤجل اتخاذ قرارها بشأن اقتراح ETF الايثيريوم

في تطور جديد، أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجددا إصدار قرارها بشأن الصندوق المشترك لتداول الايثيريوم (ETF)، والذي قدمته كل من شركة “Invesco” و”Galaxy Digital”.

هذا التأجيل يعد الثاني بعد تأخر سابق في ديسمبر، ويأتي ضمن سلسلة تأجيلات مماثلة لقرارات بشأن مقترحات صناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة ETF.

في بيان نُشر يوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة بدء إجراءات تفصيلية، مما يؤدي إلى تأخير في البت في الصندوق المقترح.

توضح الهيئة أن بدء هذه الإجراءات ضروري في هذا الوقت نظرا للتحديات القانونية والسياسية التي يطرحها التعديل القاعدي المقترح.

أجلت الهيئة أيضا مقترحات صناديق ETF الأخرى، بما فيها تلك المقدمة من شركة “Grayscale Investments”.

تماما كما في تحقيقاتها مع “Grayscale”، طرحت الهيئة تساؤلات بخصوص آلية إثبات الحصص في الايثيريوم وإمكانية تركز السيطرة أو التأثير في أيدي عدد محدود من الجهات، مما قد يثير مخاوف خاصة بالاحتيال والتلاعب.

تحتفظ الهيئة بالحق في تمديد فترة المراجعة لصندوق ETF الإيثيريوم من “Invesco-Galaxy” لمدة تصل إلى 240 يوم قبل إصدار القرار النهائي.

تم تقديم الاقتراح من قبل “Invesco” إلى الهيئة في أكتوبر 2023 ونُشر في السجل الفيدرالي في نوفمبر، مما يحدد الموعد النهائي لقرار الهيئة حتى يوليو 2024.

في هذه الأثناء، يُمنح أصحاب المصلحة فترة محدودة لتقديم تعليقاتهم على مقترح صندوق الايثيريوم Invesco-Galaxy، حيث يُطلب تقديم التعليقات في غضون 21 يوم، يتبعها 35 يوم للرد، وفقا للهيئة.

يبقى محللو السوق في حالة من عدم اليقين بشأن توقيت الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم.

بينما يعتقد بعض المحللين في بنك “ستاندرد تشارترد” أن الموافقة قد تأتي قريبا في 23 مايو، ويرى آخرون مثل “جيمس سيفارت” من “بلومبرغ” أن التأجيلات المتكررة متوقعة ومن المحتمل أن تستمر في الأشهر المقبلة.

يُشير “سيفارت” إلى أن 23 مايو يظل موعد حاسم لصناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم، وهو الموعد النهائي للموافقة على صندوق المقترح من شركة “VanEck”.

وبالرغم من الموافقة الأخيرة من الهيئة على عدة صناديق استثمار متداولة في البيتكوين، يبدو أن هناك تكهنات حول اعتماد نهج مماثل تجاه الصناديق القائمة على الايثيريوم.

ومع ذلك، أكد “جينسلر” رئيس هيئة SEC في تصريحاته أن القرارات السابقة كانت محددة بتلك العملة المشفرة ولا ينبغي اعتبارها دعما أوسع لصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العملات الرقمية المشفرة.

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