بينانس تعلن عن اكتتاب مشروع  “Pixels” وعملته الرقمية “PIXEL”

أعلنت بينانس عن اكتتاب لمشروع كريبتو جديد والذي يعد الاكتتاب رقم 46 من بينانس.

المشروع يحمل إسم “Pixels” وعملته الرقمية تسمى “PIXEL”.

بالنسبة لاكتتاب هذا المشروع سيكون مثل سابقيه وسيتبع طريقة بينانس المعتادة للاكتتابات والقائمة على تحصيص رصيد BNB و FDUSD.

سيبدأ الاكتتاب يوم الجمعة 9 فبراير 2024.

ستسجل بينانس أرصدة المستخدمين الحاملين للعملة الرقمية BNB وFDUSD لمدة 9 أيام ابتداء من الساعة 00:00 ليلا 9 فبراير بالتوقيت العالمي إلى غاية 18 فبراير 2024.

وعليه سيتم توزيع العملات الرقمية الجديد PIXEL على المستخدمين بحسب العملات المحصصة طيلة هذه المدة.

تفاصيل اكتتاب العملة الرقمية:

سيتم إجراء توزيع العملة الرقمية PIXEL بالتنسيق المعتاد بالفعل من بينانس، باستخدام تسجيل أرصدة المستخدمين المحصصة من العملة الرقمية BNB و FDUSD على بينانس.

إجمالي العرض من هذه العملات الرقمية PIXEL هو 5 مليار.

سيعتمد مقدار PIXEL الذي سيحصل عليه كل مشارك على مقدار ومتوسط رصيد BNB و FDUSD المحصص في محافظ بينانس الخاصة بالمشاركين على مدى تسعة أيام بين 9 و18 فبراير.

بينما سيبدأ تداول العملات الرقمية PIXEL ابتداء من يوم 18 فبراير.

حول مشروع PIXEL:

مشروع Pixels هو عبارة عن منصة ألعاب ويب 3 إجتماعية ترفيهية تعمل بواسطة شبكة رونين، وتتضمن لعبة عالم مفتوح ساحرة تدور حول الزراعة والاستكشاف.

PIXEL هو الرمز الرقمي الأصلي للعبة وبواسطته يتم المشاركة في حوكمة المشروع، ويستخدم أيضا في الوظائف التالية:

داخل اللعبة:

سك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) حيث أن جميع عمليات سك الرموز غير القابلة للاستبدال المستقبلية من Pixels ستكون ب PIXEL.

العضوية VIP: سيتمكن المستخدمون من شراء جوازات معركة VIP بعملة PIXEL.

الجماعات: سيتمكن المستخدمون من الانضمام إلى ميزة جديدة اجتماعية مالية باستخدام PIXEL.

ترقيات داخل اللعبة: سيتم بيع الميزات داخل اللعبة بعملة PIXEL.

الحوكمة: سيتم استخدام PIXEL لحوكمة المشروع من طرف مجتمعه.

حتى تاريخ 8 فبراير 2024، جمع المشروع 4.8 مليون دولار من 3 جولات من مبيعات الرموز الرقمية الخاصة حيث تم بيع 14% من إمداد وعرض العملة الرقمية PIXEL بسعر 0.005 دولار و0.009 دولار و0.012 دولار.

حتى تاريخ 8 فبراير 2024، العرض الكلي لـ PIXEL هو 5,000,000,000 والعرض المتداول عند الإدراج سيكون 771,041,667 (~15.42% من إجمالي عرض العملة).

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