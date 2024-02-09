سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 46 ألف دولار ويتسبب في تصفية أكثر من 100 مليون دولار

يشير الأداء الأخير للبيتكوين إلى تحول محتمل في مسارها بعد فترة من الركود، إذ شهدت العملة مكاسب كبيرة خلال 48 ساعة المنصرمة.

في هذه الفترة، ازدادت قيمة البيتكوين (BTC) بأكثر من 3000 دولار، مما أسفر عن زيادة في حجم التصفيات اليومية لتتجاوز 100 مليون دولار.

تلقت العملة الرقمية الرائدة ضربة قوية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على حوالي اثني عشر صندوق استثمار متداول فوري في 10 يناير، خاصة بعد يوم واحد من بدء التداول.

خلال الأسبوعين التاليين، شهدت قيمة البيتكوين انخفاض بأكثر من 10,000 دولار، مسجلة قاع عند 38,500 دولار في 23 يناير.

عندها، بدأ المضاربون على الصعود في الظهور مجددا، دافعين بسعر البيتكوين إلى 43,000 دولار، حيث استقر سعر العملة لأكثر من أسبوع.

بعد هذه الفترة الثابتة بشكل غير معتاد، بدأت قيمة البيتكوين في الارتفاع مجددا، متجاوزة 45,000 دولار للمرة الأولى منذ قرار الموافقة على ETF البيتكوين.

12 ساعة الأخيرة كانت إيجابية بشكل خاص، حيث سجلت العملة ارتفاع جديد يزيد عن 46,000 دولار.

شهدت العملات الرقمية البديلة أيضا مكاسب ملحوظة خلال هذه الفترة، مع تحقيق العملة الرقمية SOL وADA لأداء بارز بين العملات الرقمية الرئيسية.

ومع ذلك، أدى هذا التقلب والارتفاع في الأسعار إلى تأثير سلبي على المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية مفرطة.

وفقا لبيانات من CoinGlass، تمت تصفية حوالي 37,000 متداول في اليوم السابق، بقيمة تصفيات تتجاوز 115 مليون دولار.

من هذا المجموع، جاء أكثر من 80 مليون دولار من مراكز البيع، حيث شهدت منصة Bitmex أكبر عملية تصفية بقيمة تزيد عن 5 مليون دولار لزوج التداول BTC/USD.

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