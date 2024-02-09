شركة Ark Invest تقترح إضافة تحصيص الايثيريوم في صندوق ETH ETF فهل ستوافق هيئة SEC؟

شركة “Ark Invest”، تحت قيادة “Cathie Wood”، تسعى لإدراج التحصيص في صندوق ETF الايثيريوم وهي خطوة قد تعيد تشكيل المعايير الحالية لتقييم منتجات الاستثمار من قبل الجهات الفاعلة في وول ستريت.

في تعديل لنموذج طلب S-1 قُدم مؤخرا، قامت Ark بتفصيل خصائص شبكة الايثيريوم وكيفية الحفاظ على طبيعتها اللامركزية، مع التركيز بشكل خاص على آلية الإجماع إثبات الحصص.

في هذا السياق، أشارت الشركة إلى إمكانية استثمار جزء من أصول الصندوق عبر مقدمي خدمات الإقراض المعتمدين، مما يسمح للصندوق بالمشاركة بشكل فعال في عملية الإجماع.

تتوقع الشركة أن تشارك في التحصيص باستخدام الايثيريوم المحفوظ في مخازن المحافظ الباردة (بعيدة عن شبكة الأنترنت) لديها، مع التأكيد على أن مكافآت التحصيص ستتغير بناء على ديناميكيات الشبكة وستُعلن كدخل خاضع للضريبة للمساهمين.

هذا الاقتراح من Ark يقدم بُعد جديد ومثير لصناديق الاستثمار المتداولة في مجال العملات الرقمية المشفرة، التي كانت حتى الآن تُعتبر ببساطة كوسائل للتعرض المباشر لأسعار الأصول الرقمية الأساسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.

مجتمع الايثيريوم أبدى بالفعل اهتمام كبير بإمكانية التحصيص من قبل مقدمي صناديق الاستثمار المتداولة، مع التأكيد على الفوائد المحتملة التي يمكن أن تقدمها.

مع ذلك، تضمن استثمار Ark في التحصيص مخاطر معينة، بما في ذلك إمكانية خسارة الإيثيريوم نتيجة للأنشطة الضارة من جانب مقدمي الخدمات، مشاكل السيولة المتعلقة بتصفية أصول الصندوق، ولا سيما المخاطر التنظيمية المرتبطة بتقبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لمثل هذه المنتجات.

بالنظر إلى تردد SEC السابق في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والغموض التنظيمي حول تصنيف الايثيريوم كأوراق مالية، يبرز التحدي الكبير أمام Ark في تحقيق هذه الخطوة الطموحة.

اقرأ أيضا:

المدير التقني لشركة الريبل يوضح: لماذا فكرة إطلاق عملة رقمية لمنصة Robinhood ليست جيدة!

سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 46 ألف دولار ويتسبب في تصفية أكثر من 100 مليون دولار