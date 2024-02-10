عملة البيتكوين تختبر مستوى 48 ألف دولار في قفزة ملحوظة وتألق واضح لعملة AVAX

في 24 ساعة الماضية، شهدت عملة البيتكوين تحسن ملحوظ في أدائها السعري، حيث اختبرت مستوى 48,000 دولار ومسجلة بذلك قمة جديدة لهذا الشهر.

العملات الرقمية البديلة اتبعت هذا الاتجاه الصعودي، حيث وصلت الإيثريوم إلى مستوى 2,500 دولار وحققت سولانا قفزة كبيرة إلى 110 دولار.

البيتكوين في اتجاه صعودي:

سوق العملات الرقمية المشفرة معروف بتقلباته الحادة، وقد أظهرت عملة البيتكوين تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي.

بعد التعافي من انخفاضات سابقة لتصل إلى حوالي 43,000 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، ظلت الأيام التالية هادئة نسبيا، مع استقرار سعر البيتكوين عند هذا المستوى، باستثناء بعض التقلبات الطفيفة.

غير أن الوضع بدأ يتغير بشكل جذري في مساء الأربعاء وصباح يوم الخميس، حيث اخترقت البيتكوين نطاقها الضيق لتصعد إلى 45,000 دولار.

الجمعة شهدت المزيد من الارتفاعات، حيث تجاوز سعر البيتكوين مستوى 46,000 دولار، ثم 47,000 دولار، ووصل السعر لفترة وجيزة إلى 48,000 دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوى له في الشهر عند 48,200 دولار.

منذ ذلك الحين، شهدت العملة تراجع بحوالي ألف دولار، ولكنها لا تزال تحافظ على زيادة بنسبة 2% خلال اليوم، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 930 مليار دولار وهيمنتها السوقية على العملات الرقمية البديلة تبلغ 52%.

AVAX تخطف الأضواء:

شهدت العملات الرقمية البديلة مكاسب مثيرة للإعجاب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث برزت العديد من العملات الرقمية البديلة في المشهد الإيجابي العام.

الإيثيريوم أضافت 2% إلى قيمتها، متجاوزة 2,500 دولار.

سولانا بدورها شهدت قفزة بنسبة 3.5% لتصل إلى 110 دولار.

عملات مثل:

الريبل، بينانس، بولكادوت…

جميعها حقق مكاسب إيجابية فوق 1%.

لكن AVAX تفوقت على نظيراتها الكبرى بارتفاع قدره تقريبا 9%، متداولة الآن بالقرب من 40 دولار لتتقدم بذلك على حساب عملة DOGE.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة شهدت زيادة بـ30 مليار دولار خلال ليلة وضحاها، مقتربة الآن من 1.8 تريليون دولار حسب coinmarketcap.

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