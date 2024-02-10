صناديق ETF البيتكوين التابعة لـ BlackRock وFidelity تحقق أرقام قياسية

حققت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري التي تديرها كل من شركة BlackRock وFidelity انجاز تاريخي بجمعها أصول أكثر في شهرها الأول من التداول مقارنة بأي صندوق استثمار متداول آخر تم إطلاقه في الولايات المتحدة خلال الثلاثين عام الماضي.

جاء هذا الإنجاز في أعقاب تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع وضع IBIT ضمن أفضل خمسة صناديق استثمار متداولة من حيث التدفقات الواردة لهذا العام.

أداء قياسي لصناديق ETF البيتكوين لشركتي BlackRock وFidelity:

تُظهر بيانات “بلومبرغ” أن كلا من IBIT التابع لـ BlackRock وFBTC التابع لـ Fidelity تمكنا من جمع أصول تفوق 3 مليار دولار خلال الأيام 17 الأولى من إطلاقهما، وهو إنجاز لم يُحقق من قبل أي من أكثر من 5500 صندوق استثمار متداول مدرج.

أبرز “إريك بالتشوناس”، محلل الصناديق المتداولة في البورصة لدى بلومبرغ، هذا الأداء الاستثنائي في منشور بتاريخ 8 فبراير على منصة X، مشيرا إلى أن IBIT وFBTC يتمتعان “بفئة خاصة بهما”.

كان الرقم القياسي السابق لأعلى الأصول تحت الإدارة (AUM) في الشهر الأول مسجل باسم صندوق iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF التابع لـ BlackRock، الذي أُطلق في 8 يونيو 2023 وجمع 2.2 مليار دولار.

وفقا للسيد “بالتشوناس”، فإن نتائج صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ BlackRock وFidelity أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن معظم المنتجات الأخرى المدرجة في القائمة كانت من نوع “جلب الأصول الخاصة” (BYOA)، ما يعني أن مستثمر واحد كان مسؤول عن جميع الأصول تحت الإدارة في الصندوق.

على النقيض من ذلك، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ BlackRock وFidelity تدفقات واردة في كل يوم تداول منذ إطلاقها، وهو ما وصفه “بالتشوناس” بأنه “غير مسبوق بالمعنى الحرفي للكلمة”.

كما ذكر “بالتشوناس” أن البيانات استبعدت الصناديق المتداولة التي خضعت للتحويل، مثل GBTC التابع لـ Grayscale، وحوالي 100 صندوق استثمار مشترك تم تحويلها إلى صناديق متداولة.

وأشار أيضا إلى التدفقات الجماعية الخارجة من صندوق ETF البيتكوين الخاص بـ Grayscale، والتي كانت عاملا في أداء صندوق ETF البيتكوين الفوري.

لاحظ محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ المنافسة منذ إطلاق عشرة صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في نفس اليوم، حيث احتلت صناديق ETF البيتكوين التابعة لـ ARK (ARKB) وBitwise (BITB) المرتبة العشرين والثانية والعشرين على التوالي.

IBIT وFBTC يتفوقان بالفعل على GBTC:

تفوق كل من IBIT وFBTC بالفعل على Grayscale Bitcoin Trust، أكبر صندوق من حيث الأصول تحت الإدارة، في مقياسين على الأقل للسيولة، وفقا لـ “JPMorgan.

يقول “JPMorgan” إن نسبة “Hui-Heubel”، وهي مقياس بديل لاتساع السوق، أقل بنحو أربع مرات لصناديق الاستثمار المتداولة في BlackRock وFidelity مقارنة بـ GBTC، ما يشير إلى اتساع أكبر في السوق للأولى.

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