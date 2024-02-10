إليك قيمة البيتكوين الذي تحملة كل من شركة Ark 21Shares و MicroStrategy

في عالم العملات الرقمية المثير، تبرز “Ark 21Shares” و”MicroStrategy” بنمو ملحوظ في حيازاتهم من البيتكوين.

حيث تخطى مجموع ما يحملونه من بيتكوين قيمة 10 مليار دولار.

هذه الإنجازات البارزة تشدد على تنامي الثقة والاهتمام بالعملات المشفرة بين الجمهور الاستثماري، في ظل الصعود المستمر لأسعار البيتكوين وتطور ديناميكيات السوق.

حيازات Ark 21Shares وMicroStrategy من البيتكوين تخطت 10 مليارات دولار:

أعلنت “Ark 21Shares”، الشركة الرائدة في مجال إصدار صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، بفخر عن تجاوز حيازاتها من البيتكوين لحاجز المليار دولار، ما يعكس زيادة الثقة في الأصول الرقمية.

بحيازة 21,455 بيتكوين وأصول تحت الإدارة بقيمة 1.02 مليار دولار، تستمر Ark 21Shares في إعادة تشكيل الآفاق المالية والاستفادة من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية المشفرة.

في الأخير، سلطت “Ark 21Shares” الضوء أيضا على ثقتها المتنامية في الأصول الرقمية، وخصوصا البيتكوين.

يُظهر متوسط حجم التداول لمدة 5 أيام بشكل مثير للإعجاب قدره 81.77 مليار دولار، مع متوسط انتشار ضيق لمدة 5 أيام بنسبة 0.0035٪، ما يدل على نشاط تجاري قوي ومشاركة متزايدة من جانب المستثمرين.

من جانبها، شهدت شركة “MicroStrategy”، الفاعل البارز في سوق العملات المشفرة، زيادة قيمة حيازاتها من البيتكوين إلى 9 مليارات دولار، بزيادة مذهلة قدرها 50٪. هذا النمو الكبير يعزز موقف “MicroStrategy” كمستثمر مؤسساتي رئيسي في البيتكوين، مؤكدة على القبول المتزايد والتبني الواسع للعملات المشفرة.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سعر البيتكوين صعود كبير، مستمر في مساره نحو الوصول إلى 48,000 دولار.

مع استمرار الارتفاع في سعر البيتكوين، تعكس الحيازات الكبيرة لشركة “MicroStrategy” نظرتها الإيجابية طويلة الأمد للأصول الرقمية واستراتيجيتها الاستثمارية.

أسعار البيتكوين ومعنويات السوق:

في ظل معنويات السوق الإيجابية، أغلق سهم Ark 21Shares عند 46.88 دولار، مسجلا زيادة بنسبة 4.37٪ خلال 24 ساعة الماضية في 9 فبراير.

تحدث هذه التطورات في لحظة حاسمة لسوق العملات المشفرة، حيث تشهد البيتكوين صعود كبير بعد مرحلة تداول الصناديق الاستثمارية، ما يؤدي إلى توقعات بارتفاع أكبر قبل موعد الانقسام القادم.

يتوقع المحللون أن هذه الإنجازات والمعنويات السوقية الإيجابية قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار البيتكوين، مما يفتح الباب أمام مشاركة مؤسساتية وفردية أكبر في سوق العملات المشفرة.

حتى وقت كتابة هذا المقال، كان سعر البيتكوين يُتداول عند 47,171 دولار، بارتفاع قدره 1.51٪ خلال 24 ساعة الماضية.

كما شهد حجم التداول زيادة ملحوظة بنسبة 28.79٪ ليصل إلى 35.37 مليار دولار.

من الجدير بالذكر أن البيتكوين وصلت إلى أعلى مستوى عند 48,152.49 دولار وأدنى مستوى عند 46,187.13 دولار خلال 24 ساعة الماضية.

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