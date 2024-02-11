تراجع ضغط بيع البيتكوين من المعدنين تزامنا مع ارتفاع السعر

كشف تحليل أجرته منصة CryptoQuant عن تراجع في ضغط البيع من قبل معدني البيتكوين، حيث ظل هذا الضغط منخفض على الرغم من الانخفاض الكبير في رسوم المعاملات.

وفقا لأحدث تقرير أسبوعي صادر عن الشركة، فإن المبيعات اليومية للبيتكوين من قبل المعدنين تبلغ حاليا حوالي 300 بيتكوين، مما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبيعات اليومية التي كانت تبلغ 800 بيتكوين في نوفمبر وديسمبر 2023.

ظل ضغط بيع معدني البيتكوين منخفضا خلال عام 2024، حيث قامت أكبر شركات التعدين المتداولة علنا بتجديد ممتلكاتها من البيتكوين.

هذه الزيادة في حيازات البيتكوين تأتي في وقت تشهد فيه ربحية المعدنين أدنى مستوياتها خلال عام على الأقل.

ذكر محللو CryptoQuant أن المقاييس المتعلقة بالربحية والخسارة في مجال التعدين تظهر أن هذه الشركات كانت تحصل على عائدات منخفضة في معظم الأحيان خلال عام 2024، وذلك بسبب انخفاض المعاملات على شبكة البيتكوين.

وقد شهد عدد معاملات البيتكوين انخفاضا إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر عند 278,000 مقابل أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر بـ 731,000 معاملة يوميا.

يُعزى انخفاض معاملات البيتكوين إلى تراجع نشاط النقوش ورموز BRC20، وهو ما يظهر أيضا في انخفاض عدد المعاملات التي تستخدم عناوين الجذر بنسبة 76% منذ ديسمبر.

إلى جانب تخفيف ضغط بيع المعدنين، شهد الضغط الهبوطي على سعر البيتكوين تراجع مع توجه الأصل نحو أساس التكلفة لحاملي العملات والمتداولين على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت علاوة سعر البيتكوين في منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس أن الطلب من مستثمري البيتكوين في الولايات المتحدة قد بدأ في الانتعاش قليلا.

ومع ذلك، لم يستعد المشترين في الأسواق المشتقة السيطرة الكافية لدعم ارتفاع كبير في الأسعار.

لا تزال أوامر البيع تهيمن على السوق، وهو ما يتضح من بقاء نسبة الشراء إلى البيع تحت الصفر.

ومع ذلك، شهد سعر البيتكوين ارتفاعا بعدة آلاف من الدولار في الأيام القليلة الماضية، حتى أنه اقترب من 49 ألف دولار اليوم الأحد.

تتناقض نتائج تحليل CryptoQuant مع تقرير صادر عن Bitfinex قبل بضعة أيام، الذي أرجع الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين إلى زيادة بيع المعدنين.

ذكرت Bitfinex أن المعدنين كانوا يقومون ببيع احتياطياتهم من البيتكوين لتوفير رأس المال وتحديث البنية التحتية استعدادا للحدث القادم لانقسام مكافأة تعدين البيتكوين.

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