إلى أي مدى ممكن أن يصحح سعر البيتكوين؟

في سوق العملات الرقمية، تصاعدت حدة التوقعات مع تزايد تنبؤات الخبراء بخصوص مستقبل سعر البيتكوين.

مؤخرا، قدم “توني إدوارد”، الشخصية البارزة في سوق الكريبتو ومضيف برنامج “Thinking Crypto Podcast”، تحليلات تسلط الضوء على المسارات المحتملة للسوق، مقدما بذلك إرشادات ذات قيمة عالية في هذا السياق المتقلب للعملات الرقمية.

يعرض “إدوارد”، المعروف بعمق خبرته في سوق العملات المشفرة، رؤية حذرة إزاء الصعود الأخير للبيتكوين الذي تجاوز 48,000 دولار في 11 فبراير واستمر لغاية نشر هذه المقالة.

على الرغم من الحماس الذي يحيط بالصعود الأخير لسعر العملة، يحتفظ “إدوارد” بموقف متحفظ تجاه الانخفاضات المحتملة، متوقعا تصحيحا للسعر يتراوح بين 33,000 و35,000 دولار قبل أي ارتفاع دائم قد يقود البيتكوين لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

يأتي هذا التوقع في خضم فترة تداول متوسطة للبيتكوين خلال 24 ساعة الماضية.

اعترف “إدوارد” بأهمية الحركة السعرية الأخيرة للبيتكوين، وحث على الحذر من الاحتفال المبكر والمفرط، وملمحا إلى احتمالية حدوث تصحيح كبير في الأفق القريب.

مع ذلك، يرى “إدوارد” أيضا جانبا إيجابيا، مشيرا إلى أن العملات الرقمية البديلة قد تستفيد من الزخم الصعودي للبيتكوين، ما يوفر فرصا محتملة في سوق العملات المشفرة بشكل أوسع.

من جهة أخرى، سجل سوق العملات المشفرة تراجع طفيف بعد أسبوع من تحقيق مكاسب كبيرة.

بيانات سوق العقود الآجلة تقدم رؤى حول معنويات المستثمرين، حيث شهدت الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة زيادة بنسبة 0.79٪ خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 452.07 ألف بيتكوين أو ما يعادل 21.81 مليار دولار.

على الرغم من الانخفاض الطفيف في فائدة البيتكوين المفتوحة على منصة CME، فقد شهدت منصات تداول أخرى مثل بينانس وBybit مكاسب في هذا الصدد.

هذه الحركات تبرز الطبيعة الديناميكية لأسواق العملات المشفرة، مؤكدة على أهمية متابعة مؤشرات متعددة لفهم اتجاهات السوق بشكل شامل.

في غضون ذلك، يتم تداول البيتكوين بسعر 47800 دولار في وقت كتابة المقال، مع تسجيل انخفاض طفيف بنسبة أقل من 1٪ عن اليوم السابق، بينما ارتفع حجم التداول بنسبة 3.77٪ ليصل إلى 20 مليار دولار.

تعكس هذه الأرقام التقلب الدائم الذي يميز سوق العملات الرقمية المشفرة.

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