إليكم قيمة العملات الرقمية التي تم استنزافها من الضحايا في شهر يناير وحده!

في يناير، كشفت منصة “Scam Sniffer” عن عمليات احتيال مكثفة في مجال العملات المشفرة، حيث استولى المحتالون على ما يقدر بـ 55 مليون دولار، مستفيدين من أكثر من 11000 موقع ويب مخصص للتصيد الاحتيالي.

الشبكة الأساسية للإيثيريوم كانت الأكثر تأثرا بعمليات الاحتيال، تليها منصات Arbitrum، BNB، Optimism، وPolygon.

في تحليل نُشر على منصة X بتاريخ 9 فبراير، أشارت منصة “Scam Sniffer” إلى زيادة في هجمات التصيد الاحتيالي التي جاءت متزامنة مع ازدياد النشاط داخل مجتمعات العملات المشفرة، متأثرة بسلسلة من عمليات الإيردروب التي حدثت في الشهر السابق.

العمليات الاحتيالية، التي تم تنفيذها غالبا بالتزامن مع عمليات الإيردروب وأنشطة مشاريع أخرى، أثرت على حوالي 40,000 فرد.

المحتالون قاموا بانتحال هوية مشاريع متعددة مثل Manta Network، Frame، SatoshiVM، AltLayer، Dymension، zkSync، Pyth، OpenSea، Optimism، Blast، وغيرها، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ 17 مليون دولار من أول سبعة ضحايا بسبب توقيعات التصيد الاحتيالي مثل ERC20 Permit وCreate2 وresideAllowance وSwap.

المحتالون استغلوا وظيفة تصريح ERC-20 لخداع المستخدمين بتحويل الأموال من محافظهم دون علمهم، متظاهرين بأنها عمليات مشروعة.

كما استفادوا من وظيفة الزيادة في السماح، واستخدموا Create2 لإنشاء عناوين مؤقتة، مما ساعدهم على تجنب الكشف.

خلال العام 2023، بلغت قيمة الهجمات الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة 2 مليار دولار.

قاعدة بيانات REKT الخاصة بـ De.Fi وثقت 455 حادثة، مع أكبر اختراق بقيمة 231 مليون دولار يعود إلى مشروع Multichain.

جهود خبراء الأمن السيبراني وقراصنة القبعات البيضاء (قراصنة طيبون

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