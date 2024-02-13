لماذا يُعد حدث الانقسام في مكافأة تعدين البيتكوين مختلف هذا العام وفريد من نوعه؟

الانقسام في مكافأة تعدين البيتكوين المتوقع في شهر أبريل القادم قد يمثل دفعة صعودية، ولكن مجموعة من العوامل الخارجية قد تجعل الأمور تسير بشكل مختلف عما كانت عليه في الماضي، حسب ما تفيد شركة “Grayscale”.

في الشهر الماضي، حققت “Grayscale” إنجاز بتحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) إلى أكبر صندوق استثماري متداول في البيتكوين على مستوى العالم.

وفقا لـ “Grayscale”، قد يكون لهذه الصناديق المتداولة تأثير مماثل على أسعار البيتكوين كما هو الحال تماما مع حدث الانقسام القادم في مكافأة تعدين البيتكوين.

هل تعد صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بديلا لحدث الانقسام؟

أوضحت “Grayscale” في مدونة لها نشرتها يوم الجمعة بما مفاده:

إذا افترضنا وجود تدفقات نقدية صافية يوميا تبلغ 10 مليون دولار إلى منتجات صناديق الاستثمار المتداولة، وقُسمت هذه التدفقات اليومية (10 مليون دولار) على القيمة اليومية للبيتكوين المُعدن والمستخرج (19 مليون دولار)، فإن النتيجة ستكون تقريبا 50٪، وهي تُحاكي تأثير الانقسام.

منذ إطلاقها، جمعت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ما مجموعه 2.6 مليار دولار من التدفقات الداخلية.

بالمقارنة، يحدث “الانقسام” عندما تقلل شبكة البيتكوين من عدد العملات الجديدة المُعدنة في كل كتلة إلى النصف، وهو حدث يقع تقريبا كل أربع سنوات.

المرة القادمة مقررة لتخفيض مكافأة تعدين كتلة البيتكوين من 6.25 BTC إلى 3.125 BTC في شهر أبريل المقبل.

تُشير Grayscale إلى أن هذا الحدث قد سبقه تاريخيا أسواق صاعدة قوية تصل إلى مستويات قياسية جديدة في العام التالي.

ومع ذلك، يمكن عزو هذه الارتفاعات إلى انخفاض تضخم عرض البيتكوين.

بعيدا عن سعر البيتكوين نفسه، تميل أحداث إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين أيضا إلى التزامن مع خروج اللاعبين الأقل كفاءة في صناعة التعدين، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التشغيل بعد حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين.

مع ارتفاع معدل تجزئة الشبكة وانخفاض دعم الكتلة، تُشير “Grayscale” إلى أن المعدنين قد يجدون أنفسهم في وضع صعب على المدى القصير.

مع ذلك، هناك بصيص أمل حيث من الممكن أن يستفيد معدنو البيتكوين هذا العام من ميزة “Ordinals” القائمة على شبكة البيتكوين، والتي زادت من نشاط شبكة البيتكوين ورسوم المعاملات، وإيرادات المعدنين بشكل مستقل عن مكافأة الكتلة الثابتة للبيتكوين وجدول التنصيف.

بينما قد تؤثر الرسوم المرتفعة سلبا على استخدام البيتكوين للمدفوعات.

أضافت “Grayscale” أن رموز “Ordinals” ألهمت ابتكارات جديدة في البيتكوين تساعد في حل مشاكل القابلية للتوسع.

على سبيل المثال، أعلنت بعض الشركات الناشئة بالفعل عن تقنيات تجميعية جديدة تتيح للمستخدمين تحسين تشغيل البيتكوين على شبكات بلوكشين أكثر قابلية للتوسع.

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