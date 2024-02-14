حاملو البيتكوين على المدى الطويل صفو 300 ألف بيتكوين منذ نوفمبر 2023

في ظل ارتفاع قيمة العملات الرقمية إلى مستويات قياسية جديدة تتجاوز 50 ألف دولار، استفاد مستثمرو البيتكوين على المدى الطويل من الزخم السوقي المواتي.

بيانات “Glassnode” تكشف أن رغم كون أسعار البيتكوين أقل بنحو 28% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، البيتكوين المُحتفظ به بخسارة يقل بوتيرة سريعة، حيث يشكل 13% فقط من الإجمالي.

التحليل يشير إلى أن حاملي البيتكوين على المدى الطويل قد تداولوا ما يقرب من 148,000 BTC منذ نوفمبر العام الماضي، مما يلمح إلى تغيير في استراتيجيات الاستثمار، مع اتجاه نحو البيع وجني الأرباح.

المكافآت في انتظار مستثمري البيتكوين:

تُظهر بيانات “Glassnode” أن عرض البيتكوين عندما يكون السعر في مستويات أعلى ينخفض تدريجيا.

هذا التطور يعني أن الغالبية العظمى من المستثمرين تجد استثماراتها الآن مربحة، مما يشير إلى فترة انتقالية يمكن أن تشهد تصفية جزئية للممتلكات من قبل المستثمرين طويلي الأجل.

في الفترة التي سبقت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، سُجلت زيادة في نشاط التداول، ما يعكس تحول في توجهات المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية بما في ذلك الصناديق الجديدة.

منذ بلوغ أعلى مستوى في نوفمبر، انخفضت كمية البيتكوين المُحتفظ بها من قبل هذه الفئة بنحو 299.5 ألف بيتكوين.

مع ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار أنشطة GBTC، التي شهدت تدفقات تزيد عن 661 ألف بيتكوين خلال 2021، والتي تُصنف ضمن فئة “حاملي البيتكوين طويل الأجل”.

مع تدفقات خارجية تقارب 151.5 ألف بيتكوين من GBTC، تظهر البيانات أن العرض المتبقي البالغ 148 ألف بيتكوين المرتبط بحاملي البيتكوين طويلي الأجل يُشير إلى اتجاه نحو التصفية.

تزايد الطلب على البيتكوين:

على الرغم من التصحيحات الأخيرة بسبب جني الأرباح، يبقى المستثمرون متفائلين بمستقبل البيتكوين.

أشار “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك لـ “MicroStrategy”، إلى أن إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة يساهم في دعم سعر العملة الرقمية الرائدة.

في مقابلة مع CNBC، أكد “سايلور” أن الطلب على البيتكوين في هذه الصناديق يفوق العرض بعشرة أضعاف، مؤكدا على الطلب الكبير المستمر للعملة في السوق.

ونتيجة لذلك من الممكن أن يشهد سعر البيتكوين المزيد من الارتفاع.

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