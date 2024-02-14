المحلل “توم لي” يُبرز الدافع الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البيتكوين

السيد “توم لي” هو أحد الشخصيات الرائدة في عالم العملات الرقمية.

يشير “توم لي” إلى أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (ETF) هو العنصر الأساسي الذي يدفع أسعار البيتكوين للصعود.

يمثل هذا الابتكار، الذي يُسهل الوصول إلى البيتكوين من خلال حسابات الوساطة التقليدية، نقطة تحول مهمة في مسيرة العملة الرقمية نحو الاعتراف الشامل بها.

كما أشاد “لي” بهذا التقدم، مُعلقا:

أرى أنه تقدم مثير للاهتمام، إذ يمكنه تمكين الأفراد من الاستثمار بشكل حقيقي دون الحاجة لإدارة المفاتيح الخاصة بأنفسهم.

وكان من المُلفت حقا مشاهدة هذا التطور يُعلن عن نفسه في حدث “السوبر بول”، مُشيرا إلى المناسبة التي ظهر فيها مؤسس تويتر، “جاك دورسي”، وهو يرتدي قميص “ساتوشي”، جاذبا الأنظار نحو البيتكوين في واحدة من أكثر الفعاليات متابعة في العام.

عهد جديد للبيتكوين:

يمر سوق العملات المشفرة بتحول كبير بتجاوز سعر البيتكوين لمستوى 50 ألف دولار واختبار مستوى 51 ألف دولار.

وهو ما يُشير إلى بداية حقبة محتملة جديدة في ديناميكيات سوق العملات المشفرة، حيث لا يرتبط الأداء المالي للعملات الرقمية بالضرورة بالاهتمام العام.

المحللون، بمن فيهم المحلل “ياسين المنجرة” من “ARK Invest”، يرون هذا كدليل على نضج السوق، مما يُشير إلى تحول نحو الاستثمارات المؤسساتية والاعتماد على الفائدة بدلا من المضاربات الفردية.

جدير بالذكر أن المحلل “توم لي” سبق له في أكثر من مرة من خلال مقابلاته على قناة CNBC أن أشار إلى أن سعر البيتكوين سيصل إلى مستوى 150 ألف دولار في الأشهر القليلة القادمة، بعدها إلى مستوى نصف مليون خلال خمس سنوات.

وجميعها توقعات مستقبلية متفائلة جدا قد تصدق وقد لا تصدق.

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