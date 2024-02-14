تحويل أكثر من 30 مليون دولار من الايثيريوم من منصات التداول إلى المحافظ الخاصة يثير التساؤلات؟

أفادت منصة “Whale Alert”، المتخصصة في الرصد وتحليل معاملات البلوكشين، عن تحويل كبير لعملة الايثيريوم (ETH)، العملة المشفرة الثانية في العالم من حيث القيمة السوقية.

بحسب تغريدة من Whale Alert، تم نقل 11,999 وحدة ايثيريوم، بقيمة تقريبية تبلغ 31,846,205 دولار، من منصة بينانس، إحدى أبرز منصات تداول العملات المشفرة، إلى محفظة مجهولة.

هذه الصفقة الضخمة أثارت الكثير من النقاش والتكهنات بين المستثمرين والمحللين بشأن الدوافع وراء هذا النقل والتحويل، مع ترجيح البعض أن حيتان العملات المشفرة قد تكون في طور تجميع المزيد من عملات الايثيريوم.

في تطور آخر مثير للانتباه، كشفت “Whale Alert” عن نشاط لعنوان كان خاملا في السابق يحتوي على 100 ايثيريوم، بقيمة تقارب 262,757 دولار، وذلك بعد فترة من عدم النشاط دامت لـ 8.5 سنوات.

هذا الحدث النادر أضاف بُعدا آخر من الإثارة والفضول حول تأثيرات إعادة تفعيل هذه العناوين القديمة على السوق.

مؤخرا، شهد سوق العملات المشفرة تحسنا في المعنويات، مع تسجيل البيتكوين والعملات الرقمية البديلة، بما في ذلك الايثيريوم، ارتفاعات ملحوظة.

الأنشطة التي رصدتها “Whale Alert” قد تشير إلى استغلال حيتان الايثيريوم للأوضاع الراهنة لتعزيز محافظهم الاستثمارية، استباقا لارتفاعات محتملة في الأسعار.

يبلغ سعر الايثيريوم حاليا حوالي 2700 دولار، ما يعني ارتفاع بنسبة 1% تقريبا في 24 ساعة الأخيرة.

تُظهر بيانات “CoinGlass”، منصة التحليلات المتخصصة في العملات المشفرة، زيادة في الاهتمام بالسوق، مع ارتفاع بنسبة 1.21٪ في الفائدة المفتوحة لعقود الإيثيريوم الآجلة خلال 24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى مجموع 9.52 مليار دولار.

نقل كميات كبيرة من الإيثريوم خارج البورصة يُعتبر حدثا ذا أهمية كبيرة يُثير التكهنات حول تأثيراته المحتملة على السوق.

عادة، تُفسر هذه الحركة من نقل أحجام كبيرة من العملات المشفرة إلى المحافظ الخاصة على أنه مؤشر على توقعات إيجابية من قِبل اللاعبين الكبار في السوق، الذين قد يتوقعون ارتفاعات أكبر في الأسعار.

حيث أن هذه التحركات تُقلل من العرض المتاح في منصات التداول، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في حال استمرار الطلب على نفس المستوى أو زيادته.

في الوقت ذاته، يُضيف تفعيل العنوان الخامل بعد سنوات عديدة لمزيد من الإثارة، مُشيرا إلى أن المستثمرين طويلي الأجل قد يعودون إلى السوق.

بشكل عام، هذه التطورات قد تمثل نقاط تحول مهمة تُشير إلى تغيرات في ديناميكيات سوق الايثيريوم.

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