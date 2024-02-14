القيمة السوقية للبيتكوين تصل لمستوى 1 تريليون دولار!

في استجابة لتقرير التضخم الأمريكي الذي أثار القلق مؤخرا، شهدت عملة البيتكوين، أقدم وأكبر عملة مشفرة في العالم، ارتداد قوي لتتجاوز مستوى 51,000 دولار اليوم.

حاليا، ووفقا لبيانات “CoinGecko”، يبلغ سعر البيتكوين 51,341 دولار، مسجلا زيادة بنسبة 2.5% خلال اليوم السابق وارتفاع كبير بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع الماضي، مما يمنحه قيمة سوقية تتجاوز التريليون دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2021.

دعما لهذا الارتفاع، كان هناك تدفق مستمر من الأخبار الإيجابية من قطاع صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، التي شهدت تدفقات صافية تتجاوز 3 مليار دولار في شهرها الأول، وهو إنجاز يعد نادر في عالم صناديق الاستثمار المتداولة.

للمقارنة، استغرق صندوق “SPDR Gold Trust” ما يقرب من عامين لجذب هذا المستوى من الاهتمام، وهو ما أشار إليه محللو “بلومبيرغ” على رأسهم المحلل “إريك بالتشوناس”.

يوم الثلاثاء الماضي شهدت صناديق البيتكوين أعلى مستوى من التدفقات الواردة، مما رفع مقتنيات صندوق “iShares Bitcoin Trust” الذي تديره شركة “BlackRock” أكثر من 100,000 بيتكوين.

علامة أخرى على ارتفاع معنويات المستثمرين هي الفائدة المفتوحة البالغة 22 مليار دولار في عقود البيتكوين الآجلة، وفقا لموقع CoinGlass، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021 عندما بلغت البيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تكهنات المستثمرين تزداد حول إمكانية البيتكوين لتسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة مع ملاحظة الزيادة الكبيرة في الفائدة المفتوحة للعقود التي تنتهي في 29 مارس بأسعار تصل إلى 60,000 و65,000 و75,000 دولار، مما يشير إلى توقعات بأن البيتكوين قد تحتاج إلى الزخم اللازم لتحقيق مستويات عليا جديدة قبل حلول شهر أبريل الشهر الذي يحمل معه حدث إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين.

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