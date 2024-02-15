شبكة كاردانو تشهد ازدهار في القيمة المقفلة TVL وقيمة العملات المستقرة القائمة عليها

وفقا لتقرير “Messari” تشهد شبكة كاردانو نمو ملحوظ في القيمة الإجمالية المقفلة (القيمة المقفلة TVL هي قيمة العملات الرقمية المشفرة المقفلة في مشاريع التمويل اللامركزي والبروتوكولات المستندة إلى شبكة بلوكشين ما) وقيمة العملات الرقمية المستقرة، مما يعكس فترة توسع مهمة لنظام التمويل اللامركزي DeFi الخاص بها.

خلال الربع الأخير وحده، شهدت قيمة كاردانو بالدولار زيادة بنسبة 166%، محققة أعلى مستوياتها على الإطلاق بـ 449 مليون دولار في 14 ديسمبر، وهو ما يمثل نمو سنوي كبير بنسبة 693.4%.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم تصنيف TVL لشبكة كاردانو بين شبكات البلوكشين الأخرى من المركز 15 إلى 11 خلال الربع الأخير، بعد أن كانت في المركز 34 في بداية العام.

التطور الكبير في مجال DeFi لشبكة كاردانو خلال عام 2023 كان مدفوع إلى حد كبير بظهور عملات رقمية مستقرة جديدة مثل iUSD وDJED، وتم تعزيزه أكثر من خلال العملة الرقمية المستقرة USDM، المزمع إطلاقها في الربع الأول من عام 2024.

هذا الارتفاع في قيمة العملات الرقمية المستقرة، جنبا إلى جنب مع زيادة القيمة المقفلة TVL للشبكة، يشير إلى تزايد الثقة في سوق التمويل اللامركزي الخاص بشبكة كاردانو.

كما ساهم إدخال جسور “Wanchain”، التي تيسر تحرك العملات المستقرة الرئيسية مثل USDT وUSDC إلى كاردانو، في تعزيز السيولة والنمو، موفرا فرصا جديدة لتطبيقات التمويل اللامركزي DeFi على الشبكة.

توسع نظام DeFi البيئي لشبكة كاردانو قد تم تعزيزه بشكل كبير بفضل ظهور بروتوكولات جديدة.

مثلا “Indigo”، وهي منصة إصدار الأصول الاصطناعية، برزت كلاعب رئيسي، متجاوزة “Minswap” كأبرز مساهم في TVL داخل شبكة كاردانو.

هذا التحول يبرز الطبيعة الديناميكية والتنافسية لمساحة التمويل اللامركزي في كاردانو، حيث شهدت “Indigo” نمو في القيمة المقفلة TVL بنسبة 165%، متفوقة على الزيادة التي حققتها “Minswap” بنسبة 124% خلال الربع الرابع.

نجاح هذه البروتوكولات، إلى جانب تطوير حلول جديدة مثل تسلسل المعاملات بواسطة “MuesliSwap”، يعكس الابتكار المستمر داخل النظام البيئي لشبكة كاردانو.

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