الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس يعلق على ارتفاع البيتكوين!

علّق “ريتشارد تنغ”، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس، عبر حسابه على منصة X، على الإنجاز الهام الذي حققته عملة البيتكوين في الساعات القليلة الماضية ببلوغها 1 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية.

لأول مرة منذ عام 2021، تجاوزت العملة المشفرة الرائدة مستوى 51 ألف دولار ثم مستوى 52 ألف دولار اليوم، كما استعادت العملة القيمة السوقية التي تقدر بتريليون دولار.

غرّد “تنغ” معلنا هذا الحدث بأنه “معلم كبير للبيتكوين”.

في الساعات القليلة الماضية، أشارت منصة “Glassnode” إلى أن هذه الزيادة جعلت البيتكوين تتجاوز عمالقة مثل شركة “تسلا” و”Walmart” وحتى “Berkshire Hathaway” التابعة لـ “وارن بافيت” من حيث القيمة السوقية.

واصلت العملة الرقمية ارتفاعها اليوم وسط تدفقات مالية كبيرة جديدة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية – التي تجاوزت 600 مليون دولار أمس وقرابة نصف مليار في اليوم الذي سبقه.

علق “أنتوني سكاراموتشي”، مؤسس شركة “SkyBridge Capital”، اليوم على أن التدفقات الداخلة إلى صندوق ETF الخاص بشركة “BlackRock”، والمسمى “IBIT”، قد تجاوز رسميا مستوى 5 مليار دولار، متفوقا بذلك بشكل كبير على صناديق ETF البيتكوين الأخرى.

في ذات السياق حول شركة بينانس، قد يواجه “تشانغبينغ تشاو” “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، عقوبة السجن بتهم وجهت إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية وفقا لما ذكرته “بلومبيرغ”.

وبينما يبدو أن الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات غير محتمل بالنسبة له، فقد يتم حبس “CZ” لمدة تصل إلى 18 شهر، في تناقض صارخ مع قادة منصات العملات المشفرة الآخرين الذين واجهوا مشكلات قانونية.

وقد اتُهم “CZ” بشكل خاص بانتهاك قانون السرية المصرفية.

في البداية، اعترف “CZ” بالذنب أمام وزارة العدل، وتم تغريم بينانس مبلغ 4.3 مليار دولار، مع استقالة “CZ” من منصبه القيادي في شركة بينانس.

كان “CZ” يخطط لتخصيص المزيد من الوقت لنفسه والمشاركة في استشارات مختارة مع رواد الأعمال الناشئين.

كما غرّد “CZ” بأنه مهتم بدعم تمويل العملات المشفرة لأبحاث التكنولوجيا الحيوية.

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