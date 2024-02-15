إليكم مقدار عملات البيتكوين التي أضافتها صناديق ETF البيتكوين منذ الموافقة عليها

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين إضافة 12,073 بيتكوين، بقيمة تقارب 590 مليون دولار، في يوم 13 فبراير، مع تسجيل “iShares” من “BlackRock” لأكبر حصة في هذه الزيادة.

بالمقابل، شهدت “Grayscale” تباطؤ في التدفقات الخارجية، مسجلة خروج 1,147 بيتكوين بقيمة 56 مليون دولار، وذلك عقب فترات من التدفقات الخارجية الكبيرة.

في ذات اليوم، أبرزت “Lookonchain” أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في البيتكوين، بقيادة “iShares Bitcoin Trust” من “BlackRock” و”FBTC” من “Fidelity”، سجلت زيادات ملحوظة في ممتلكاتها، بإضافة 7497 بيتكوين (366.5 مليون دولار) و3039 بيتكوين (148.5 مليون دولار) على التوالي، تلتها عن كثب منتجات من “ARK 21 Shares” و”Bitwise” و”Vaneck” و”Valkyrie”.

منذ الموافقة عليها في 10 يناير، تمتلك هذه الصناديق مجتمعة، باستثناء شركة “Grayscale” ما عدده، 227,986 BTC، وبإدراج “Grayscale” معها يصل الإجمالي إلى 693,374 BTC، ما يعادل أكثر من 34 مليار دولار.

“iShares” من “BlackRock” نجحت في دخول قائمة أفضل خمس صناديق استثمار متداولة في الولايات المتحدة من حيث حجم تدفقات رأس المال في الأسبوع الماضي، مع تجاوز التدفقات الداخلة لها 3.19 مليار دولار منذ إطلاقها، مما جعلها تنافس كبريات الشركات مثل “Vanguard” و”iShares Core S&P 500 ETF”.

تمكنت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في البيتكوين من جذب 10 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة في أول 20 يوم من التداول فقط.

“إريك بالتشوناس” من “بلومبيرغ” لفت الانتباه إلى السرعة القياسية في تدفق رأس المال نحو صناديق البيتكوين المتداولة، مشيرا إلى أنها جمعت مستوى من رأس المال في 32 يوم ما استغرقه صندوق “GLD ETF” نحو عامين لتحقيقه.

التدفقات الخارجية من “Grayscale” تستمر في التباطؤ، في ظل تحول الاهتمام نحو خيارات صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة والأكثر فعالية من حيث التكلفة من شركات مثل “BlackRock” و”Fidelity”.

هذا التحول في الاهتمام والتدفقات النقدية ساهم في تعزيز أسعار البيتكوين، مما دفعها إلى تسجيل قمة جديدة تزيد عن 51,000 دولار في الأيام الأخيرة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

اقرأ أيضا:

الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس يعلق على ارتفاع البيتكوين!

شبكة كاردانو تشهد ازدهار في القيمة المقفلة TVL وقيمة العملات المستقرة القائمة عليها