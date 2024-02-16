منصة كوين بيس تسجل تحول كبير في الربع الرابع 2023 وتحقق قفزة كبيرة في إيراداتها!

كشفت شركة كوين بيس -الشركة الرائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة- عن نتائجها المالية للربع الأخير والسنة الكاملة لعام 2023، لتعلن عن تسجيل انتعاش قوي يفوق التوقعات.

في 15 فبراير، أعلنت الشركة عن أرباح بلغت 1.04 دولار للسهم، مقارنة بخسارة 2.46 دولار للسهم في العام السابق، مختتمة بذلك فترة من سبع خسائر ربع سنوية متتالية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت إيراداتها الإجمالية زيادة بنسبة 51%، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

التقرير يبرز نمو قوي عبر مختلف قطاعات الأعمال في شركة كوين بيس، حيث زادت إيرادات المعاملات الاستهلاكية بنحو 60% على أساس سنوي، وقفزت إيرادات المعاملات المؤسساتية بنسبة 173% لتصل إلى 36.7 مليون دولار.

كما تم تسجيل زيادة في إيرادات الاشتراكات والخدمات بنحو 33%، مع ارتفاع ملحوظ في رسوم الحفظ إلى 19.7 مليون دولار، مما يعكس تزايد الاعتماد على خدمات الحفظ بالشركة.

تتوقع كوين بيس أن تتراوح إيرادات الاشتراكات والخدمات بين 410 مليون دولار و480 مليون دولار للربع الأول من عام 2024.

قبل الإعلان عن هذه الأرقام الإيجابية، قامت “JPMorgan” بتعديل تصنيفها لشركة كوين بيس من “ناقص” إلى “محايد”، مع تحديد سعر مستهدف جديد يبلغ 80 دولار، ما يعكس تغير الموقف تجاه الشركة في ضوء الأداء الإيجابي لسوق العملات المشفرة، بما في ذلك ارتفاع قيمة البيتكوين.

من الجدير بالذكر أن ARK Invest، بقيادة “كاثي وود”، قامت ببيع أسهم بقيمة 34.3 مليون دولار من كوين بيس قبل إعلان الأرباح، ولكن السهم أظهر مرونة في مواجهة هذه الحركة، مستفيدا من الزخم الإيجابي العام في قطاع العملات المشفرة.

اقرأ أيضا:

منصة Uniswap تعلن عن إطلاق التحديث V4 وميزات جديدة تثير الجدل!

بعد اختبار البيتكوين لمستوى 52 ألف دولار القيمة السوقية للعملات المشفرة تصل إلى 2 تريليون دولار