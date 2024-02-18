البيتكوين تحقق أعلى مستوى لها مقابل عدة عملات ورقية

شهدت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاع ملحوظ بأكثر من 10٪ هذا الأسبوع، مما دفع العملة الرقمية إلى تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل عدد من العملات الورقية ذات القيمة المنخفضة.

العملة المشفرة الرائدة حققت ارتفاعات جديدة مقابل البيزو الأرجنتيني (ARS)، الين الياباني (JPY)، الليرة التركية (TRY)، والنيرا النيجيرية (NGN)، مما أثار التساؤلات حول توقيت تحقيقها لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي (USD).

عملة البيتكوين تسجل أرقام قياسية جديدة

سجلت عملة البيتكوين مستوى قياسي جديد في الأرجنتين بقيمة 40 مليون بيزو أرجنتيني، في ظل تراجع قيمة البيزو بنحو 99٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات الست الماضية، مما دفع السكان المحليين نحو البحث عن ملاذات آمنة في عملة البيتكوين وUSDT.

في اليابان، تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 52,000 دولار، محققة ذروة جديدة عند 7.9 مليون ين على منصة bitFLYER اليابانية، متعدية ذروتها السابقة البالغة 7.79 مليون ين في نوفمبر 2021.

واصل الين خسارة قيمته، مما سمح لألمانيا بتجاوز اليابان كثالث أكبر اقتصاد عالمي.

في نيجيريا، وصلت قيمة البيتكوين إلى حوالي 75 مليون NGN، بزيادة ملحوظة من 30 مليون NGN عندما سجلت BTC آخر مرة رقمها السياسي مقابل الدولار في نوفمبر 2021.

تركيا تشهد تقييم سعر البيتكوين الحالي عند 1.6 مليون ليرة تركية، في ظل تضخم مرتفع وعدم يقين سياسي.

التوقعات مقابل الدولار الأمريكي

على الرغم من الارتفاع الكبير في قيمتها مؤخرا، يرى المحللون أن هناك مجالا للنمو أكثر، خاصة مع اقتراب حدث الانقسام القادم للبيتكوين، والذي عادة ما يشير إلى بدء مواسم صعودية.

مع زيادة التدفقات الداخلة من الصناديق المتداولة الجديدة، هناك توقعات بأن البيتكوين قد تصل إلى ذروة تبلغ 150 ألف دولار قبل نهاية العام.

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